فتح باب التجنيد في الدفاع المدني (الشروط والمؤهلات والوثائق المطلوبة)

عمان- الغد- أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني / إدارة شؤون الضباط والأفراد، اليوم الجمعة، عن فتح باب التجنيد.

وأعلنت كذلك عن حاجتها لتجنيد عدد من الأفراد (الذكور فقط) للعمل بمهنة مسعف من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية فقط : (تمريض، الإسعاف الطبي المتخصص، إسعاف وطوارئ ) وحملة شهادة الدبلوم في تخصص(تمريض ، تمريض مشارك) وحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) للفرعين (العلمي، التعليم الصحي الشامل) وحسب الشروط المبينة تالياً:

المؤهلات:

بكالوريوس تمريض

بكالوريوس اسعاف طبي متخصص

بكالوريوس الاسعاف والطوارئ

لا يزيد العمر عن (27) عاماً بالصبغة العسكرية ويمنح من يقع عليه الاختيار رتبة وراتب رقيب (بدون أقدميه).

دبلوم تمريض

دبلوم تمريض مشارك

لا يزيد العمر عن (26) عاماً بالصبغة العسكرية، ويمنح من يقع عليه الاختيار رتبة وراتب عريف (بدون أقدميه ).

توجيهي ناجح للفرعين (علمي، تعليم صحي شامل) لا يزيد العمر عن (22) عاماً بالصبغة العسكرية

للانضمام لبرنامج دبلوم الإسعاف الفوري (paramedic) في كلية الدفاع المدني (مدة الدراسة سنتان).

الشروط المطلوبة :

– أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

– ان يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة

بالشرف أو الأمانة .

– ان لا يقل الطول عن (165سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن .

– أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر.

– أن لا يكون للمتقدم خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

– ان لا يزيد عمر المتقدم عن العمر المحدد في الجدول أعلاه وحتى تاريخ 31/12/2019م وذلك بموجب شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها .

– أن لا يقل معدل شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للتجنيد لصالح كلية الدفاع المدني / برنامج دبلوم الإسعاف الفوري في الفرعين المطلوبين ( علمي، تعليم صحي شامل أو ما يعادله ) عن ” 60% ” .

– كل من يقع عليه الاختيار من حملة شهادة الثانوية العامة للفرعين والتعليم الصحي الشامل المطلوبين للدراسة في كلية الدفاع المدني عليه إحضار كفالة عدلية بقيمة (20000) دينار قبل صدور كتاب التعيين .

الامتيازات: المجندين لصالح كلية الدفاع المدني فقط:

أ‌. يتم ابتعاث المتميزين (الأول والثاني والثالث) للتجسير والحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الإسعاف الطبي المتخصص في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية وعلى نفقة المديرية العامة للدفاع المدني .

ب‌. يمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة شرطي مستجد تلميذ وراتباً شهرياً طيلة مدة الدراسة ولحين اجتياز امتحان الشامل .

ج. يمنح من يجتاز امتحان الدبلوم الشامل بعد انتهاء مدة الدراسة في الكلية رتبة وراتب عريف .

*على الراغبين بالتجنيد وممن تنطبق عليم الشروط أعلاه مراجعة لجنة التجنيد الساعة (0700) صباحاً في المواعيد والأماكن المحددة تالياً مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة .

الوثائق المطلوبة:

1. هوية الأحوال المدنية سارية المفعول وصورة مصدقة عنها.

2. دفتر العائلة الأصلي.

3. دفتر خدمة العلم مؤجل.

4. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.

5. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه وباللغة العربية للمؤهل العلمي المطلوب.

6. صورة عن المصدقة الجامعية للتخصصات الجامعية المطلوبة .

المقابلات:

1. الكرك، الطفيلة، معان، العقبة الثلاثاء 3/9/2019م، مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الجنوب / الحسا.

2. عمان، الزرقاء، البلقاء، مادبا الأربعاء 4/9/2019م مديرية دفاع مدني شرق عمان / المحطة.

3. إربد، جرش، عجلون، المفرق الخميس 5/9/2019م مديرية دفاع مدني شرق اربد / بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

*الذين لم يقابلوا من جميع محافظات المملكة كافة المحافظات الأحد 8/9/2019م مديرية دفاع مدني شرق عمان / المحطة.

*يعتبر مكان الإقامة (مكان السكن) المثبت على هوية الأحوال المدنية هو المعتمد للمقابلات حب المحافظات .