فتح باب الترشح لانتخابات الفيصلي و2037 عضوا يحق لهم التصويت

يحيى قطيشات – فتح النادي الفيصلي صباح يوم أمس، باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الجديد، في الانتخابات المقررة عند الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وحددت الهيئة الإدارية المؤقتة لإدارة النادي شروط الترشح، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الخامس من الشهر المقبل، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة الحاليين والذين يحق لهم الاقتراع والترشيح 2037 عضوا.

وتعكف الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي برئاسة جهاد قطيشات وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب، على تنظيم انتخابات مميزة وبصورة حضارية، لانتخاب إدارة جديدة تتولى رئاسة الهيئة الإدارية للنادي لمدة 3 سنوات مقبلة حسب نظام الأندية والهيئات الشبابية، وأنجزت خلال الأيام الماضية تعليق القوائم الأولية على لوحة إعلانات النادي، وتسليمها لمديرية شباب العاصمة موقعة من رئيس اللجنة وأمين السر وأمين الصندوق بكتاب رسمي من النادي بعد اعتماده من الهيئة الإدارية، ويفتح باب الاعتراضات والطعون، الذي لم يشهد اعتراضا من أحد على الأسماء، وتشرف لجنة خاصة يعينها وزير الشباب من كبار موظفي الوزارة على العملية الانتخابية في يوم الاقتراع.

الحديد يعلن كتلته

والعساف اليوم

هناك حالة ترقب شديدة للانتخابات، التي تحظى بمنافسة مثيرة لم يسبق لها مثيل في النادي، ومشاركة واسعة ومتنوعة، ووجود كتلتين، تضم كل منهما شخصيات رياضية وإدارية لها صولات وجولات في خدمة الرياضة الأردنية عموما، والقلعة الزرقاء خصوصا، وللمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبدأ المرشحون في طرح برامجهم الانتخابية أمام أعضاء الهيئة العامة في المحافظات، من خلال الاجتماعات المباشرة، والنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف أعضاء عمومية الفيصلي بأبرز محاور برامجهم الانتخابية لخدمة الفيصلي، مؤكدين أنّهم سيسعون بكل ما أوتوا من معرفة لتحقيق تطلعات عشاق ومحبي الفيصلي.

وكان المهندس نضال الحديد أعلن أمس رسميا كتلته “الفيصلي وطن”، والتي تضم احمد وريكات، فراس حياصات، احمد عواد، عيسى الدعجة، الدكتور زياد الحجاج، النائب الدكتور نمر السليحات، سامي فراج، النائب الدكتور نصار الحيصة ، والمهندسة عروب العبادي.

وينتظر أن يشهر سليمان العساف مساء اليوم، كتلته الانتخابية التي سيخوض بها معركة المنافسة على رئاسة وأعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي، بعد أن وضع اللمسات والرتوش الأخيرة عليها، والتي تضم كلا من: أحمد قطيشات، لانا الجغبير، فراس وريكات، عصام الروابدة، الدكتور عمر الزواهرة، فوزي العجارمة، ومازن الحراسيس.

وبعيدا عن الكتلتين هناك أيضا مجموعة من أعضاء الهيئة العامة الذين ينوون خوض الانتخابات كمرشحين مستقلين، وينتظر أن يكون هناك تحالفات بين الكتلتين والأعضاء المستقلين.