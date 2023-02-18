فتح باب التسجيل إلكترونيا للدور الأول في معاهد التدريب المهني

أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن استقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الاول للعام التدريبي 2023 / 2024 ابتداء من اليوم الاحد 19شباط و لغاية يوم الاحد 12 اذار المقبل ، بعد ان أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد بالبرامج التدريبية التي تعقدها ضمن التخصصات المهنية المتاحة

و قال مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبه في تصريحٍ صَحفي، أنّ المؤسسة بدأت في استقبال طلبات الانضمام للبرامج التدريبية النوعية في معاهد المؤسسة للعام التدريبي 2023/ 2024 إلكترونياً باستخدام نافذة التسجيل الالكتروني ereg.vtc.gov.jo للأردنيين ولكافة الجنسيات.

وأكد الغرايبه أنَّ عملية القبول والتسجيل إلكترونيا “ تأتي ضمن عملية التحول الرقمي بحيث تتوافق مع توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد واهتمامهما بتطوير منظومة التدريب المهني ليتوافق ذلك مع المعايير الدولية، ولتسهيل وصول خدمات التسجيل والدفع الالكتروني للشباب الذكور والإناث بالمحافظات كافة، مؤكداً أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل أيضاً زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة في عملية القبول والتسجيل .

وأكد الغرايبة ، أهمية الالتحاق بالتدريب المهني والتقني كخيار استراتيجي لبناء الوطن ومكافحة الفقر والبطالة، حيث تعمل المؤسسة على تفعيل التوجيه المهني والارشاد وربط البرامج المطروحة بحاجات سوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص وتحديث المناهج وتحسين القدرات الادارية والفنية للموارد البشرية لتواكب التطور الحاصل في سوق العمل.

واضاف الغرايبة ، بوجود إعداد كبيرة من حملة الشهادات الذين توجهوا للتدريب المهني بهدف اكتساب مهارات جديدة وايجاد فرص عمل لهم في السوق المحلي والاقليمي. ما يؤكد تغير النظرة المجتمعية والتحسن في صورة التدريب المهني لدى المجتمع عموماً والشباب الأردني خاصة.

حيث بلغ عدد حملة الشهادات العليا الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حوالي 1500 متدرب ومتدربة .

من جانبه، ذكر مدير القبول والتسجيل المهندس رمزي الحروب أنّ هناك مزايا متعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني ومنها الإلتحاق في البرامجِ التدريبية مقابل رسوم رمزية، وحصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها لدى ديوان الخدمة المدنية مع تنوع البرامج التدريبية وشموليتها بهدف الحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة

وبين أن شروط القبول والتسجيل والوثائق المطلوبة موجودة في نافذة التسجيل الإلكتروني المعلن عنه، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على البرامج التدريبية المعتمدة في معاهد المؤسّسة بالمحافظات كافة .

ومما يذكر أن مؤسسة التدريب المهني تقدم خدماتها التدريبة من خلال معاهدها ال 35 والمنتشرة في كافة محافظات المملكة .