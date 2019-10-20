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فتح باب التسجيل بدورة المدربين للمستوى الأول

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أعلنت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، عن فتح باب التسجيل بدورة المدربين الآسيوية للمستوى الأول A، اعتباراً من اليوم الأحد ، والتي ستنطلق الأربعاء على مرحلتين.

وحددت الدائرة شروط التسجيل بهذه الدورة، شهادة التدريب للمستوى الثاني B، رخصة المزاولة، السيرة الذاتية للمدرب، شهادة عدم محكومية، كتاب تنسيب من أحد الأندية الاردنية، رسوم الدورة 900 دينار، تعبئة النموذج الموجود على موقع الإتحاد الاكتروني.

إغلاق باب الانتساب لدورة التدريب PRO.. الإثنين

أعلنت  الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، أن يوم غدٍ الإثنين هو آخر يوم لاستلام طلبات الإنتساب، لدورة التدريب الآسيوية للمحترفين PRO.

وتعتبر هذه الدورة من أعلى الشهادات الخاصة بالمدربين، ومن متطلبات الترخيص للأندية المشاركة بالبطولات الآسيوية.

وأكدت الدائرة بأنه لن يتم استلام أي طلب بعد نهاية دوام يوم غد.

وحددت الدائرة الفنية مبلغ 3500 دينار رسوماً للدورة، بالإضافة الى إرسال السيرة الذاتية لكل مشارك.

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