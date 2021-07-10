فتح باب التسجيل في مسرعة أعمال الأمن السيبراني غدا

إبراهيم المبيضين

عمّان- تفتح جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” بالتعاون مع شركائها غدا رسميا باب التسجيل للانضمام إلى أول مسرعة أعمال متخصصة في دعم الرياديين والشركات الناشئة العاملة في مضمار الأمن السيبراني.

وتنطلق هذه الحاضنة لتستقبل الأفكار والشركات الناشئة المتخصصة في مضمار الأمن السيراني بإشراف جمعية “إنتاج” وبتمويل من صندوق الريادة الأردني وبالشراكة مع شركة “زين” الأردن وعدد من شركات القطاع الخاص في الأردن.

وقالت الجمعية بان باب التسجيل للانضمام إلى مسرعة الاعمال الجديدة سيفتح رسميا يوم غد الاثنين الموافق لتاريخ 12 من الشهر الجاري وسيبقى مفتوحا حتى تاريخ التاسع من شهر آب (أغسطس) المقبل، ليجري بعدها عملية تقييم وفلترة للطلبات المتقدمة وفقا لمعايير موحدة، حيث سيجري اختيار 5 شركات ستدخل أول موسم من المسرعة للاستفادة من مزاياها في مجال تسريع الأعمال. وأكدت الجمعية بان هذه المسرعة وبالتعاون مع الشركاء وضعت هدفا لمساعدة 15 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، بواقع خمس شركات في كل ستة أشهر هي مدة برنامج تسريع الأعمال لمساعدة هذه الشركات على التحول إلى نماذج منتجة أو لمساعدتها على التوسع والتسويق.

وأشارت إلى أن موضوع الأمن السيبراني يعد من المواضيع المهمة اليوم في العالم ككل وليس ضمن نطاق المملكة، مضيفا أن إنشاء الحاضنة يأتي نتيجة ارتفاع الطلب على التكنولوجيا وتزايد أخطار استخدامها من حيث الهجمات السيبرانية على الشبكات والمؤسسات في آن معا.

وأكدت بان الدور الأساسي للحاضنة سيكون بالتركيز على إيجاد الحلول الوقائية والرادعة للهجمات السيبرانية من خلال دعم وتأهيل 15 شركة ناشئة تعمل على منتجات وحلول إبداعية مبتكرة في مجال الأمن السيبراني ليس للسوق المحلية فقط ولكن للمنطقة والعالم.

وأوضحت “انتاج” إن النمط السائد في الشركات العاملة في هذا المجال بالأردن ودول المنطقة هو إعادة بيع الحلول والمنتجات وليس ابتكار حلول جديدة، وهو الأمر الذي يستدعي تشجيع وتحفيز الشركات الأردنية على الابتكار والإبداع والتوسع في تقديم منتجات جديدة تعنى بالأمن السيبراني : حلولا وقائية أو علاجية في وقت تتزايد فيه مخاطر أمن المعلومات مع الانتشار والاعتماد الكبير على الإنترنت والتطبيقات المحمولة وإنترنت الاشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

ويمكن تعريف أمن المعلومات (Security) بأنّه العلم الذي يشتمل على نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة التعدي عليها، وذلك عبر تبني الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

وتتنوع تهديدات ومخاطر أمن المعلومات التي تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والاتصالات بين جرائم الفيروسات والبريد الإلكتروني الملوث والضار، وجرائم الاحتيال والنصب والاصطياد (الحصول على معلومات بنكية سرية)، والجرائم المتعلقة باختراق الهواتف المتنقلة.