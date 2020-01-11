فتح باب التسجيل لامتلاك “Huawei Mate 30 Pro”

عمان– أعلنت “هواوي” الأردن عن فتح باب التسجيل لامتلاك هاتف “Huawei Mate 30 Pro” الأكثر روعة من حيث الأداء والذي سيكون متاحاً للشراء فقط عند الطلب، ابتداء من 8 كانون الثاني (يناير) الحالي. وكشفت “هواوي” عن توفير عدد من الهواتف للعرض في مجموعة من متاجرها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لتتيح للعملاء فرصة تجربة الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الهاتف الجديد، والتي تتضمن نظام كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة طورتها “هواوي” بالتعاون مع Leica.

وحصد هذا الهاتف الرائد العديد من الإشادات العالمية؛ حيث يرسي معايير جديدة في جميع المجالات، من التصميم وصولاً إلى هندسة العتاد والابتكار في البرمجيات؛ إذ يعمل جهاز Huawei Mate 30 Pro بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي هاتف “Huawei Mate 30 Pro” الجديد بدون تحميل خدمات Google Mobile Services؛ حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.