فتح باب التسجيل لباها الأردن العالمي – فيديو

عمان – الغد – تنتظر مدينة العقبة بشغف كبير يوم الخميس 16 نيسان (أبريل) المقبل، انطلاق باها الأردن (الباها على المريخ) – الجولة الثالثة من بطولة “فيا” كأس العالم للكروس كاونتري – باها وفيم” كأس العالم للدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز” ورالي باها الأردن الوطني، وتبلغ مسافة باها الأردن 589.85 كم بطول 829.26 كم.

وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن الاستعدادات النهائية المقامة حاليا استعدادا لباها الأردن الذي تنطلق منافساته في الصحراء الجنوبية ذات الطبيعة المذهلة بالفترة من 16–18 نيسان (أبريل) المقبل.

وتم اليوم الاثنين إصدار التعليمات التكميلية الرسمية لباها الأردن الجولة الثالثة من بطولة “فيا” كأس العالم للكروس كاونتري – باها الذي يقام للمرة الثانية، وباها الأردن من بطولة “فيم” كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية والكوادز الذي يقام للمرة الأولى.

وسيغلق باب التسجيل للرسوم المخفضة لباها الأردن الجولة الثالثة من بطولة “فيا” كأس العالم للكروس كاونتري – باها يوم الأحد 15 آذار (مارس) المقبل، ويغلق باب التسجيل للرسوم المخفضة، لباها الأردن الجولة الثالثة من بطولة “فيم” كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية والكوادز يوم الخميس 5 من ذات الشهر.

وسيكون باب التسجيل مفتوحا للسيارات المتطابقة مع تعليمات “فيا” تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 وقد يسمح للسيارات التي تتقدم بتظلم بدخول الفئة الوطنية في الجزء الخلفي من المسار.

وتم تحديد فندق موفنبيك العقبة مقر لسباق باها الأردن للعام الثالث.

وأكد المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز أن المتسابقين سيخوضون المنافسات عبر المرحلة الخاصة تبلغ مسافتها 2.85 كم في العقبة وذلك يوم الخميس 16 نيسان (أبريل) المقبل، ويسبق ذلك المؤتمر الصحفي ومن ثم الاحتفال الرسمي.

وسيتنافس المتسابقون في الصحراء على مدار يومين، ستشكل مرحلة الصالحية أولى جولات يوم الجمعة 17 نيسان (أبريل) وتبلغ مسافتها على 245 وتشكل مرحلة بيت علي المرحلة الثانية وتبلغ مسافتها 130 كم، وتقع منطقة الصيانة على مقربة من مخيم بيت علي في قلب صحراء رم المحاط بأجمل التضاريس على هذا الكوكب.

ويستأنف السائقون منافسات اليوم الثاني والأخير السبت 18 نيسان (أبريل)، بخوض منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة – وادي رم المشهور عالميا، وسيعبر المتسابقون التضاريس الرملية الشبيهة بالمريخ ويشقون طريقهم عبر النتوءات الصخرية المهيبة على مساحة زمنية مدتها 212 كم قبل النهاية في العقبة.

وتشتهر المنطقة بتصوير العديد من أفلام هوليوود والتي يشار إليها غالبا في عالم رياضة السيارات العالمية باسم “باها على المريخ”.

وتضم بطولة “فيا” كأس العالم للكروس كاونتري – باها 8 جولات هي روسيا ودبي والأردن وإيطاليا وإسبانيا والمجر وبولندا والبرتغال. وأقيمت الجولة الأولى في سان بطرسبرج في وقت سابق من هذا الشهر وفاز بها السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف.

كما تضم بطولة “فيم” كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية والكوادز 6 مراحل هي البرتغال ودبي والأردن وإسبانيا والمجر والبرتغال، مع الجولة الأولى التي ستنطلق في مدينة سيرتا يومي 27 و 29 آذار (مارس) المقبل.