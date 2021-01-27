فتح باب التسجيل لسباق باها الأردن رابع جولات بطولة كأس العالم للكروس كاونتري

عمان – الغد – يستضيف الأردن ” نجوم ” الراليات الصحراوية في سباق باها الأردن (الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها) الذي تقام منافساته بالفترة من 18 – 20 آذار (مارس) المقبل، ويغلق باب التسجيل وفق تعليمات السباق يوم الأحد 17 شباط (فبراير) المقبل، ويعد رالي باها الأردن أهم حدث رياضي عالمي في الأردن .

وستتبع “الأردنية لرياضة السيارات” اثناء منافسات سباق باها الأردن في ظل جائحة كورونا، بروتوكولات صحية ، تضمن سلامة المتسابقين والفرق وفرق الصيانة، وكافة العاملين والجهات المختصة في السباق .

وتجدر الاشارة أن أول سباق لباها الأردن اقيم في العام 2018 كحدث مرشح بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها، وتم ادارج باها الأردن رسميا ضمن البطولة في العام 2019 ، وكان سيقام العام 2020 كجولة ثالثة من البطولة وتم للمرة الأولى ادخال بطولة كأس العالم للدراجات النارية ضمن منافساته.

وارتأت “الأردنية لرياضة السيارات” للترويج للأردن سياحيا ودمج رياضة السيارات برالي باها الأردن العالمي، حيث تشكل طبيعة رم تحديا ممتعا للمتسابقين، وهي من أجمل المناطق في الأردن وربما في العالم كله.

وسيكون عشاق المغامرة ورياضة المحركات الآلية على موعد جديد مع التحدي الكبير مع عمالقة الراليات الصحراوية.

وتكثف الأردنية لرياضة السيارات استعداداتها لسباق باها الأردن العالمي الذي تنطلق منافساته في الصحراء الجنوبية ذات الطبيعة المذهلة، وسيكون القسم الكبير من مسار الرالي في منطقة وادي رم ، وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي باها الأردن الدولي 829.26 كم، منها 589.85 كم مراحل خاصة 300.97 كم مراحل وصل .

وتفتتح منافسات باها الأردن العالمي يوم الخميس 18 آذار (مارس) المقبل، ويدخل السائقون يوم الجمعة 19 آذار (مارس) المقبل مرحلة (رم ) وتبلغ مسافتها 209.76 كم، ومرحلة (الديسي) وتبلغ مسافتها 130 كم ، وتقام المرحلة الأخيرة يوم السبت 20 آذار (مارس) من خلال مرحلة (الصالحية) وتبلغ مسافتها 245 كم.

بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها 2021

– الجولة الأولى باها روسيا بالفترة من 4- 7 شباط (فبراير).

– الجولة الثانية: باها الإمارات بالفترة من 18 -20 شباط (فبراير).

– الجولة الثالثة: باها السعودية (الشرقية) بالفترة من 4- 6 آذار (مارس).

– الجولة الرابعة: باها الأردن بالفترة من 18- 20 آذار (مارس).

– الجولة الخامسة: باها إسبانيا بالفترة من 23- 25 تموز (يوليو).

– الجولة السادسة: باها هنغاريا بالفترة من 12- 15 آب (أغسطس).

– الجولة السابعة: باها بولندا بالفترة من 26- 29 آب (أغسطس).

– الجولة الثامنة: باها إيطاليا بالفترة من 9-12 أيلول (سبتمبر).

– الجولة التاسعة: باها البرتغال بالفترة من 20 -30 شهر تشرين الأول (أكتوبر).