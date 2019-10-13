فتح باب التسجيل لسباق تحدي الدفع الرباعي الثالث – فيديو

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الأحد عن فتح باب التسجيل لسباق تحدي الدفع الرباعي – الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي الذي سينطلق عند الساعة 8:30 صباح يوم الجمعة 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي البحر الميت.

ويقام السباق بدعم من الراعي الرسمي ” بي اف غودريش ” للاطارات.

ووفق التعليمات التكميلية سيتم عند الساعة 3.30 عصر يوم الثلاثاء 22 الشهر الحالي، اجراء قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الإنطلاق في نادي السيارات الملكي والإعلان عند الساعة 4.30 عصرا عن قائمة المشاركين في السباق.

وتجري بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 6.30 مساء يوم الأربعاء 23 من الشهر نفسه عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار.

وتجري بالفترة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء عملية الفحص الفني للسيارات في مقر شركة ” بي اف غودريش” للاطارات، ويتم بالفترة من الساعة 5.30 مساء عصرا إلى الساعة 6.30 مساء موعدا من نفس اليوم إجراء عملية التدريب للمتسابقين على مسار السباق.

ويتكون السباق من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

وكان قد فاز بسباق الدفع الرباعي الثاني يحيى صوبر- ضرغام رستم – لاند روفر ديفندر بزمن 7.42.34 دقيقة وحل خالد قرعان – آية قرعان – في المركز الثاني جيب رانجلر بزمن 7.42.81 دقيقة وجاء أحمد شاكر – نديم سبانخ – جيب رانجلر بالمركز الثالث بزمن 8.21.92 دقيقة.

اللجان المشرفة على السباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) والاعضاء عمر زعرور وعمران سكجها ، ويدير السباق موسى حزينة ، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق ، وكبير المراقبين سامر عبيدو ، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو ، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ ، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤولو التوقيت والنتائج نرجس الشريدة وديما الزراعيني وسامي عبيدو ويزن مرعي ومروة أبو بكر ويزن حسان، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ، ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤول موقف الصيانة لؤي مرعي، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي ومسؤولا الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤولا دخول وخروج السيارات للمضمار حنا القبطي وأحمد الظاهر، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون، ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوزام رضا بكر وحكام الوقائع : كافة ضباط الحدث المذكرين أعلاه والعاملين في الميدان.