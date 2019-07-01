فتح باب التسجيل لسباق تحدي الدفع الرباعي الثاني

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات يوم الأحد الماضي عن فتح باب التسجيل لسباق تحدي الدفع الرباعي – الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي الذي سينطلق عند الساعة 8:30 صباح يوم الجمعة 12 تموز (يوليو) الحالي في منتزة غمدان.

ويقام السباق بدعم من الراعي الرسمي ” بي اف غودريش ” للاطارات

ووفق التعليمات التكميلية سيتم عند الساعة 3.30 عصر يوم الثلاثاء 9 تموز (يوليو) الحالي، اجراء قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الإنطلاق في نادي السيارات الملكي والإعلان عند الساعة 4.30 عصرا عن قائمة المشاركين في السباق.

وتجري بالفترة من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 مساء يوم الخميس 11 من الشهر نفسه عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار وتجري بالفترة من الساعة 3.30 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء عملية الفحص الفني للسيارات في مقر شركة ” بي اف غودريش” للاطارات، ويتم بالفترة من الساعة 5.30 مساء عصرا إلى الساعة 7 مساء موعدا من نفس اليوم إجراء عملية التدريب للمتسابقين على مسار السباق.

ويتكون السباق من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن المتسابق خالد القرعان ومساعده فيصل أبو طالب كان قد فاز بلقب سباق الدفع الرباعي الأول، وحل في المركز الثاني المتسابق عماد أبو دبور ومساعده أحمد أبو دبور (فلسطين)، فيما جاء بالمركز الثالث المتسابق غيث قبطي ومساعده صبحي التميمي الذي أقيم على ضفاف البحر الميت.

اللجان المشرفة على السباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) والاعضاء عمران سكجها وأشرف أبو الطيب ، ويدير السباق موسى حزينة ، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق ، وكبير المراقبين سامر عبيدو ، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو ، ومسؤولا المضمار عامر عابدين وتيسير شحالتوغ ، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤولو التوقيت والنتائج حسام المصري وسامي عبيدو ونرجس الشريدة وديما الزراعيني ويزن مرعي ومروى أبو بكر ويزن حسان، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ، ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤول موقف الصيانة لؤي مرعي، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي ومسؤولا الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤولا دخول وخروج السيارات للمضمار حنا القبطي وأحمد الظاهر، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوزام رضا بكر.