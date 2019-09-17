فتح باب التسجيل للاعبين وأبنائهم في صندوق الحسين للمنح الدراسية والجامعية

عمان – الغد – هنأت أسرة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، لاعبيها وابنائهم الذين تم قبولهم في الجامعات الأردنية، مشيرة إلى فتح باب التسجيل في صندوق الحسين للمنح الدراسية والجامعية لطلاب الجامعات الأردنية والكليات من اللاعبين وابنائهم اعتبارا من يوم غد الاربعاء وحتى 30 أيلول (سبتمبر) الحالي.

ووجهت الرابطة دعوتها للاعبين وأبنائهم من أجل تقديم طلبات المنح، التي تُعرض بدورها على لجنة مختصة تعمل وفق اسس وتعليمات الصندوق، بما يُحقق مبدأ العدالة والمساواة وفق جدول توزيع نقاط المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من صندوق الحسين.

وتشمل عملية المفاضلة 4 محاور، هي:

1-المعدل في الثانوية العامة

2-دخل الاسرة الشهري

3-التوزيع والبعد الجغرافي

4-الظروف الاجتماعية للاسرة والاشقاء على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم

يذكر ان صندوق الحسين الذي كانت رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية اشهرته قبل عدة اعوام بمبادرة من الفارسة الهاشمية، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة، وذلك انفاذاً لتوجيهات سموها بتعزيز دور الرابطة في المسؤولية الاجتماعية ومساعدة منتسبي الرابطة والتخفيف من الاعباء المالية المترتبه عليهم.

وتاليا الاوراق المطلوبة للحصول على منحة صندوق الحسين للمنح الدراسية والجامعية: