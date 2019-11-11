فتح باب التسجيل للجولة الأخيرة من بطولة الأردن للدرفت

عمان – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن فتح باب التسجيل لسباق الدرفت الخامس – الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت -الذي سينطلق عند الساعة 9 من صباح يوم الجمعة 22 الشهرالحالي، في ساحة الصيانة في البحر الميت.

ويغلق باب التسجيل للسباق عند الساعة 4 عصر يوم الأربعاء 20 الشهر الحالي وتقام يوم الخميس 21 من نفس الشهر بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين وذلك في ساحة الصيانة في البحر الميت ، وستجرى عملية الفحص الفني بالفترة من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء في ذات المكان ، وسيتم عند الساعة 7.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين المصرح لهم المشاركة في السباق، وسيغلق عند الساعة 9 مساء موقف الصيانة في البحر الميت وبالقترة من الساعة 7.30 إلى 8.30 مساء موعدا لاجتماع لجنة الحكام مع المتسابقين .

وتم تحديد الساعة 7.30 من صباح يوم الجمعة 22 الحالي آخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة في ساحة الصيانة في البحر الميت والفترة الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا، لتسجيل علامات السيارات المشاركة في السباق

يعد سباق الدرفت الخامس الأكثر تشويقا على روزنامة سباقات الدرفت كونه يشكل الجولة الأخيرة من بطولة الأردن، ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

وسيتبلغ المنافسة ذروتها خلال السباق من قبل المتسابقين الأكثر طموحا لنيل اللقب وتعزيز مراكزهم في سلم الترتيب العام، وباب الصعود لمنصة التتويج سيكون مشرعا لنخبة المتسابقين، ومن المنتظر مشاركة متسابقين من الدول العربية في السباق.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء علي البلوشي وليث الشريف وعمر زعرور، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس ومسؤول السلامة عبدالله جانخوت ، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطا الإتصالات مؤيد مكاوي وإبراهيم جرادات ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جوهري ورامز ترزي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة، وسند حاكرون، ومسؤولي النتائج نرجس الشريدة وسامي عبيدو وديما زراعيني ويزن حسان ويزن مرعي ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة لؤي مرعي، ، ومسؤولا دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي وأحمد الظاهر والتوثيق الإداري محمد شتيوي ، ومسؤولا التزويد سامر حجازين وفادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.