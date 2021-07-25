فتح باب التسجيل للمشاركة بدورتي التدريب الآسيوية للحراس

عمان – الغد – يبدأ اتحاد اكرة القدم، باستقبال طلبات المشاركة بدورتي التدريب الآسيوية لحراس المرمى للمستويين الثاني والثالث، حتى 5 آب (أغسطس) المقبل.

وعلى الراغبين بالالتحاق بالدورتين، زيارة قسم “الدورات التدريبية” (اضغط هنا)، لتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة للمشاركين.

وتنطلق دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني لحراس المرمى 15 آب، حيث يتوجب على المشاركين إرسال شهادة التدريب الآسيوية للمستوى الأول لحراس المرمى، وتسديد رسوم الدورة، فيما تبدأ دورة المستوى الثالث 15 أيلول ( سبتمبر ) المقبل ، ويتوجب على المشاركين إرسال شهادة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني وتسديد الرسوم.

وتشهد الدورات التدريبية، تطويراً في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وتقام الدورات وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد للحفاظ على السلامة العامة.