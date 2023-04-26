فتح باب التسجيل للمشاركة في “أكوافينا التراماراثون البحر الميت”

عمان -الغد- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات ” Run Jordan” عن فتح باب التسجيل لاكوافينا التراماراثون البحر الميت بنسخته الثامنة والعشرين لهذا العام، والذي يقام تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد في اخفض بقعة في العالم البحرالميت يوم الجمعة 12 الشهر المقبل.

ويقام سباق الأطفال يوم الجمعة 5 الشهر المقبل في حدائق الحسين بعمان .

ودعت الجمعية الأردنية للماراثونات العدائين والراغبين بالمشاركة في الحدث إلى التوجه لمكتب الجمعية الواقع في الشميساني من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء لاستلام حقائبهم.

كما يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.runjordan.com .

وتقوم الجمعية بتنظيم اكوافينا التراماراثون البحرالميت وفقا للمعايير العالمية لرياضة الجري للمسافات الطويلة ويأتي ذلك من خلال الشهادات التي تؤكد على الدور الفاعل التي تقوم به الجمعية الأردنية للماراثونات وسعيها الدائم للاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال إقامة الماراثونات.

يشار إلى أن هذا الحدث الرياضي السياحي يشتمل على ثلاثة سباقات هي: التراماراثون 50 كم والنصف ماراثون 21 كم والانطلاق في الساعة 6 صباحا ، سباق 10كم (السباق الممتع) والذي سينطلق في الساعة 9 صباحا، وسباق الأطفال الذي سينطلق في الساعة 9 صباحا في حدائق الحسين مقابل ملعب كرة القدم.