فتح باب التسجيل للمشاركة في دورة اللياقة البدنية المحلية

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم اليوم الخميس 24 أيلول، باستقبال طلبات المشاركة بدورة اللياقة البدنية المحلية، والتي تقام بالفترة من 25 – 29 تشرين أول المقبل، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد للحفاظ على السلامة العامة.

ويستمر التسجيل حتى السبت 10 تشرين الأول، ويشترط على المتقدم لهذه الدورة، أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المحلية للمستوى الرابع D.

وتشهد الدورات التدريبية، تطويراً في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

ويمكن للراغبين بالالتحاق بهذه الدورات، زيارة قسم “الدورات التدريبية” في الموقع الإلكتروني لاتحاد كرة القدم، لتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة للمشاركين.