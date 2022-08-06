فتح باب القبول إلكترونيا في معاهد التدريب المهني- رابط

قال مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبه في تصريحٍ صَحفي، أنّ المؤسّسة مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للبرامج التدريبية النوعية في معاهد المؤسسة للعام التدريبي 2022/2023 إلكترونياً باستخدام نافذة التسجيل الالكتروني ereg.vtc.gov.jo للأردنيين ولجميع الجنسيات الأخرى لغاية 11 أيلول 2022.

وأكد الغرايبه أنَّ عملية القبول والتسجيل إلكترونيا “جاءت استمرارًا لعملية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا انطلاقا من مبدأ (Green skills) بحيث تتوافق مع توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد واهتمامهما بتطوير منظومة التدريب المهني ليتوافق ذلك مع المعايير الدولية، ولتسهيل وصول خدمات التسجيل والدفع الالكتروني للشباب الذكور والإناث بالمحافظات كافة، مؤكداً أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل أيضاً زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة من خلال الزملاء والزميلات بالميدان.

وأشار الغرايبه أنَّ أسس وتعليمات القبول قد تم تحديدها مسبقاً، علماً بأنّ الطاقة الاستيعابية للمؤسسة تبلغ أكثر من ( 10) آلاف متدرب ومتدربة، في حين تبلغ الطاقة التشغيلية حوالي (20) ألف متدرب ومتدربة، مبيناً أنَّ مجالات التدريب في المؤسّسة لهذا العام تضم عددًا من العائلات المهنية مثل: الطاقة، الصناعات الدوائية، المياه والبيئة والصناعات الكيميائية وصيانة المركبات والحافلات والآليات الثقيلة والخفيفة، المعادن والصيانة الميكانيكية العامة، والكهرباء العامة ( قوى)، والإلكترونيات، وأعمال السكرتاريا والطباعة، الحلاقة والتجميل، التكييف والتبريد والتمديدات الصحيّة، وصناعة الحرف التقليدية واليدوية، ونظم المعلومات، وصيانة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، الفنادق والمطاعم والسياحة، الصناعات النسيجية والجلدية، الطباعة والتجليد، و النجارة والتنجيد والديكور، صياغة الذهب والمجوهرات.

وشجع الغرايبه الشباب الذكور والإناث من الالتحاق ببرامج التدريب المهني النوعية التي توفر لهم سهولة الاندماج في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما ستتوجه المؤسّسة في ظل تطوير منظومة التدريب المهني الى الولوج في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة؛ الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وعلوم برمجة الروبوتات وإدارة البيانات، والتدريب عبر الواقع الافتراضي.

من جانبه، ذكر مدير القبول والتسجيل المهندس عامر سلطي أنّ هناك مزايا متعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني ومنها الإلتحاق في البرامجِ التدريبية مقابل رسوم رمزية، وحصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها لدى ديوان الخدمة المدنية مع تنوع البرامج التدريبية وشموليتها بهدف الحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة.

وبين أن شروط القبول والتسجيل والوثائق المطلوبة موجودة في نافذة التسجيل الإلكتروني المعلن عنه، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على البرامج التدريبية المعتمدة في معاهد المؤسّسة بالمحافظات كافة.