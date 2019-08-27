فتح باب المشاركة في “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2020



عمان– أعلنت شركة لكزس مؤخراً عن بدء تلقي طلبات المشاركة في النسخة الثامنة من “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2020، وهي المسابقة السنوية المرموقة التي توفر للمواهب الواعدة من المصممين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم منصة فريدة لاستعراض مواهبهم ودعم وصقل أفكارهم الإبداعية.

منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2013، تستمر “جائزة لكزس للتصميم” في التطور لتشكل مصدر إلهام للابتكار في التصميم الذي من شأنه أن يمهد الطريق لمستقبل أفضل. وتشهد الجائزة كل عام زيادة مطردة في عدد المشاركات من جميع أنحاء العالم، إذ بلغت العام الماضي 1,548 طلب مشاركة من 65 دولة، والتي اتخذ فيها الكثير من المبدعين نهجاً يعتمد على قوة التكنولوجيا.

ومن خلال الجمع بين ثلاثة مفاهيم جوهرية لشركة لكزس، وهي “التوقع” و”الابتكار” و”التأثير”، تتطلع الشركة إلى أن تقدم المواهب الواعدة من المصممين والمبدعين تصاميم تتخطى حدود الشكل والهيئة والأداء الوظيفي، بحيث تتوقع الاحتياجات المستقبلية للأفراد والمجتمع ككل، وذلك تحت شعار “التصميم من أجل غد أفضل”.

وتعليقاً على ذلك، قال يوغو مياموتو، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “متحمسون لإطلاق النسخة الثامنة من هذه الجائزة المرموقة، وتلقّي مشاركات رائدة وفريدة من الجيل الجديد من المبدعين، والذين سيستفيدون من هذه الفرصة لترجمة أفكارهم وتحويلها إلى نماذج فعلية بالاستفادة من الإمكانيات العملاقة التي تتاح لهم تحت إشراف نخبة من المصممين والمبدعين ذوي الشهرة العالمية في عدد من المجالات”. وأضاف: “يتمحور نهج لكزس للتصميم حول الخروج من نطاق الأفكار التقليدية المألوفة وتجاوز حدود الخيال. وتتيح لنا “جائزة لكزس للتصميم” فرصة المضي قدماً بهذا النهج ومواصلة شغفنا لابتكار تجارب استثنائية من شأنها إثراء المشاعر. كما نود أن نتقدم بالشكر إلى مجتمع التصميم العالمي، وكل من شارك في الجائزة على مساهمتهم في إثراء ما تقدمه من إضافة نوعية في عالم التصميم الإبداعي على المدى الطويل، وكذلك على إلهام شركة لكزس والمشاركين الجدد للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الإبداع”.