“فتح” تدين تعرض الشاعر لإطلاق النار و”حماس” تعتبرها محاولة اغتيال

نادية سعد الدين



عمان – أثارت حادثة إطلاق النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، القيادي في حركة “حماس، ناصر الدين الشاعر، حفيظة الشارع الفلسطيني، وتنديد القوى والفصائل الوطنية بما وصفته بالجريمة، فيما واصل الاحتلال الإسرائيلي أمس تصعيده ضد مدينة القدس المحتلة.

وما يزال التحقيق جاريا من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكشف تفاصيل “حادثة إطلاق النار المُدانة والمرفوضة، التي وقعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية، على الشاعر، والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”، بحسب قولها.

“حماس” بدورها أدانت ما اعتبرته “محاولة اغتيال الشاعر”، وسط مطالبة فلسطينية بالكشف “بشفافية ونزاهة” عن الحادثة التي طالت أحد رموز العمل الوطني وأبرز الداعين لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتي جاءت عقب تعرضه للاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح الوطنية، بنابلس، أثناء قمعها الحراك الطلابي الذي شارك في اعتصام أمام الجامعة منتصف الشهر الماضي.

ووصفت “حماس” الشاعر “بالشخصية الوطنية الجامعة وصاحب التاريخ النضالي الطويل ضد الاحتلال”، داعية إلى “التحقيق الفوري لمحاسبة الفاعلين مهما كانت مواقعهم”.

وقالت إن “محاولة اغتيال الشاعر، تدق ناقوس الخطر بأن هناك من يحاول ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويغيب الأصوات الوطنية، خدمة للاحتلال الصهيوني، ولأجندات خارجية تتناقض ومبادئ الشعب الفلسطيني المقاوم الحر”، بحسب قولها.

وأكدت أن “هذه الجريمة، تستوجب حماية الشاعر وحماية الشخصيات الوطنية كافة، وعدم تركهم لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه المجرمين”.

وتعكس حادثة الدكتور الشاعر، وفق المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، حالة الفوضى والفلتان التي ازدادت محاولات إثارتها بالشارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة، في ظل سلسلة إجراءات رسمية سيتم اتخاذها لقطع دابرها، وسيلمسها الشعب الفلسطيني بجدية.

ورأى دويكات أن معالجة الفوضى تعد مسؤولية ملحة، لافتا إلى “عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستمر منذ فترة لمواجهة مظاهر الفلتان والتي نتج عنه عشرات القضايا ومصادرة سلاح، وذلك بوصفه أولوية في ظل تعليمات مشددة من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية لمعالجة هذه القضايا”، بحسب قوله.

ويعاني الشاعر، وهو الأكاديمي ووزير التعليم الأسبق، من تهشم كامل في الركبة اليمين وكسر بالركبة اليسار وبحاجة لعلاج طويل إثر الحادثة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وكان الرئيس عباس، قد أدان حادثة إطلاق النار على الشاعر، مشددًا على عدم “السماح بمثل هذه الأعمال المرفوضة”، حيث أصدر أوامره للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتحقيق الفوري في الحادثة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وغصت وسائل التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة ضد حادثة الدكتور الشاعر، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في سجون الاحتلال، كما شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية.

في حين علقت عائلة الشاعر على الحادث بالتأكيد على “الوحدة الوطنية التي يدفع ثمنها الدكتور”، ودعوة “السلطة الفلسطينية لمحاسبة المجرمين بسرعة وفق الأصول كي لا يتحول البلد إلى غابة”، وفق ما ورد على لسانها.

من جانبه، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني حادثة إطلاق النار على الشاعر، مؤكداً أنه سيعمل على متابعة توجيهات الرئيس عباس للأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للبحث والتحري عن الفاعلين، لتقديمهم للعدالة.

كما توالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة للحادثة؛ والتي أدانتها حركة “فتح” بوصفها “خارجة عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الفلسطيني”، أسوة برأي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الذي اعتبرها عملا اجراميا، مطالباً “بمحاسبة الفاعلين”.

في حين طالب كل من المجلسين الوطني والتشريعي الفلسطيني، بتقديم مرتكبي الحادثة إلى يد العدالة والقانون، بينما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من آثار تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة على المجتمع الفلسطيني”، على غرار رأي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض.

مثلما دعت كل من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ولجان المقاومة في فلسطين إلى ملاحقة مقترفي الجريمة ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة.

واستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما وصفته “الاعتداء الاجرامي”، وطالبت باعتقال ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء الآثم، محذرة من تكرر حالات الفلتان الأمني والاعتداءات على الفلسطينيين، بينما المستفيد الأكبر من حالة الفلتان والجرائم المرتكبة هو الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تكاتف الجهود الفلسطينية لصد ومحاصرة كل مظاهر الفلتان الأمني وما يمثله من مخاطر على النسيج الوطني والسلم الأهلي والقضية الفلسطينية.

وفي الأثناء؛ واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، بإصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم الأطفال وكبار السن، في سلوان بالقدس المحتلة، خلال اعتداءات استمرت حتى أمس، عقب مهاجمته