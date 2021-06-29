فتح جسر الحزام أمام حركة السير القادم من الزرقاء

عمان- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء، ضمن أعمال المرحلة الثالثة في موقع جسر الحزام.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى إعادة حركة السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان أسفل جسر الحزام اعتبارا من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وبحسب البيان، اعلنت الوزارة عن إجراء تحويلات مرورية للسير ضمن الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء/ الحزمة الثالثة اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء، بالتعاون مع إدارة السير المركزية.

وأوضحت، أنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء إلى عمان لمسارب الباص سريع التردد المنشأة حديثا للجزء الذي يبدأ من مدخل حي العراتفة – العامرية مرورا بتقاطع الطيور – حديقة الحيوان وبطول (1) كيلو متر لينتهي عند بداية نفق أبو صياح مقابل محطة محروقات الزعبي. وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة والاشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة، داعية جميع مستخدمي الطريق الى التمهل والانتباه والتقيد بأسس القيادة الآمنة والاشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر ادارة السير. (بترا)