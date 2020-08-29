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فتح جسر الكومودور أمام حركة المركبات (فيديو)

منذ 25 دقيقة
جسر الكومودور

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عمان- الغد- دشنت أمانة عمان، صباح اليوم السبت، جسر تقاطع الكومودور وفتحت حركة سير المركبات على الجسر بمسربين وإتجاه واحد ليخدم القادم من إشارات (الديز إن) باتجاه دوار المدينة الرياضية.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه إن الأمانة في مرحلة مهمة من إنجاز التحسينات المرورية في العاصمة ضمن حزم مشروع الباص سريع التردد الذي أكد انه يسير حسب البرنامج الزمني المعد.

هذا ويبلغ طول الجسر 360 متر وهو ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد في شارع الشريف ناصر بن جميل.

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