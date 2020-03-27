أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسيكورونا الرئيسية

فتح خدمة التوصيل للمنازل السبت وآلية إلكترونية لتحويل رواتب القطاع الخاص

منذ 19 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة وسلسلة تسهيلات لتزويد المواطنين باحتياجاتهم في بيوتهم.

وقال وزير العمل رئيس فريق استمرار العمل الحكومي، نضال البطانية، في إيجاز صحفي إنه سيتم الإعلان عن آلية إلكترونية لتحول رواتب موظفي القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين القادم بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أنه ستبدأ عملية التوصيل إلى المنازل يوم غد السبت، بعد صدور الدليل والوقائي والصحي.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إن سيتم فتح محلات بيع الدواجن واللحوم اعتباراً من السبت، وأنه سيتم فتح أكثر من 100 فرع من المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

وبين أنه يتم دراسة “وضع سقف سعري لبيض المائدة لتكون في يد المواطن بالسعر الطبيعي”.

مقالات ذات صلة

العضايلة لأهل إربد: الإجراءات الاحترازية في المحافظة لحمايتكم والوطن كله معكم

منذ 41 دقيقة

إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الملك المؤسس وعزل الطفلة عن الأم

منذ 48 دقيقة

العسعس: الأولوية اليوم لصحة وسلامة المواطن

منذ ساعة واحدة

الكيلاني يطالب بالإعلان عن مصادر شراء الكمامات بالسعر المحدد لها

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock