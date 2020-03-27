عمان- الغد- أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة وسلسلة تسهيلات لتزويد المواطنين باحتياجاتهم في بيوتهم.

وقال وزير العمل رئيس فريق استمرار العمل الحكومي، نضال البطانية، في إيجاز صحفي إنه سيتم الإعلان عن آلية إلكترونية لتحول رواتب موظفي القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين القادم بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أنه ستبدأ عملية التوصيل إلى المنازل يوم غد السبت، بعد صدور الدليل والوقائي والصحي.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إن سيتم فتح محلات بيع الدواجن واللحوم اعتباراً من السبت، وأنه سيتم فتح أكثر من 100 فرع من المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

وبين أنه يتم دراسة “وضع سقف سعري لبيض المائدة لتكون في يد المواطن بالسعر الطبيعي”.