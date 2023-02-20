فتح سوق المواشي في عمّان

أعلنت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، فتح سوق المواشي في العاصمة عمان اعتبارا من اليوم، مع استثناء تداول العجول والأبقار.

وأكدت الوزارة أن فتح سوق المواشي سيتم برقابة مباشرة من مديرية الزراعة.

وقالت في بيان لها إن عدد النفوقات إثر انتشار الحمى القلاعية والمسجلة وفق نظام التتبع الإلكتروني بلغت حتى مساء أمس 393 رأس أبقار و480 رأس عجول.

وأضافت الوزارة أنها مستمرة بإعطاء الجرعة المعززة وضمن المناطق التي حصلت على المطعوم الأول ووفق البروتوكول المتخذ للتعامل مع الإصابة.

كما أكدت استمرار عمل لجنة حصر الأضرار وفق المدد الزمنية ومؤشر الإصابة وصولا إلى انتهاء النفوقات.

وحول ما نشر عن محاولة بيع لحوم نافقة جراء الحمى القلاعية، أكدت الوزارة أن اللحوم المضبوطة مذبوحة خارج المسلخ فقط، من خلال المتابعة الأولية مع الحاكم الإداري في قضاء الضليل والأجهزة المختصة.

وقالت إن الأجهزة المختصة تتابع على قدم وساق آليات التخلص من الأبقار والعجول النافقة، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله هو عار عن الصحة وفق الضبوطات الأمنية المختصة ولجان المتابعة والموضوع منظور لدى القضاء العادل.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات المضللة والتي يحق للقضاء فقط البت بها.