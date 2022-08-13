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فتح طريق الكرك – القطرانة أمام حركة السير غدا

2:38 م2022-08-13
فتح طريق الكرك - القطرانة أمام حركة السير غدا

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أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال تحسين وإعادة تأهيل الجزء الأيسر من جزء من طريق الكرك – القطرانة (من المحطة 390+0 إلى 200+2).

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إنَّه سيتم فتح الطريق رسميا أمام حركة السير اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أنَّ الأعمال تضمنت إزالة طبقة الإسفلت القائمة وأعمال البيس كورس وتنفيذ أعمال خلطات إسفلتية جديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وتركيب ما يلزم من إشارات تحذيرية، والعديد من الأعمال الأخرى، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وثمنت الوزارة، جهود الكوادر العاملة على المشروع خلال فترة التنفيذ، والتي تكللت باستكمال تنفيذ الأعمال خلال المدد الزمنية المحددة.

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2:38 م2022-08-13
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