فتح طريق المفرق رحاب بعد الانتهاء من مشروع بوابة رقم 2

المفرق- قال مدير اشغال المفرق المهندس ايمن السعايدة انه تم فتح طريق المفرق رحاب امام المواطنين بعد انتهاء بلدية المفرق من مشروع بوابة رقم 2 ، وازالة الحواجز عن حرم الطريق.

وببن رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن الجبور أنه تم الانتهاء من مشروع البوابة رقم 2 في الجهة الغربية من المدينة، وذلك وفق متطلبات العمل والتي تأتي ضمن مشروعات البلدية الهادفة لإضفاء جمالية على مداخل البلدية.

وأوضح مدير الخدمات الهندسية في بلدية المفرق الكبرى المهندس إبراهيم ابو سماقة أنه سيتم إنارة البوابة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.- (بترا)