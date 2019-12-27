فتح غرفة عمليات مركزية لاستقبال شكاوى المواطنين في الزرقاء

الزرقاء-أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أنه تم فتح غرفة عمليات مركزية برئاسته لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل البلدية خلال فترة المنخفض الجوي ومتابعتها .

وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) نجاح البلدية في التعامل مع الحالة الجوية السائدة والتي كان من شأنها إدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والسيطرة التامة على أوضاع الطرق والشوارع والأنفاق والابقاء على ادامة حركة سير المركبات والمواطنين .

وأضاف أن البلدية وفرت الآليات والمعدات اللازمة من لودرات وماتورات شفط وصهاريج نضح وجت للتعامل مع أي طارئ من إغلاقات للطرق بسبب تجمع مياه الأمطار أو الانهيارات الترابية والصخرية أو مداهمة المياه للمنازل .

وبين أن كوادر مديرية المناطق والتنفيذ والصيانة والطوارئ عملت على تحديث خطوط تصريف مياه الأمطار القائمة وتوسعتها واستحداث نقاط جديدة في مختلف مناطق المدينة في البؤر الساخنة وتنظيف نقاط التصريف بشكل ممنهج ، بالإضافة إلى تنظيف مجاري الأودية والسيول وأودية السيل الشرقي وتوسعتها وتعميقها .

وأثنى المومني على جهود وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ومتابعته المتواصلة لوضع المدينة خلال المنخفض، مشيراً إلى بذل جهود كبيرة خلال الأشهر الماضية استعدادا لاستقبال أي منخفض جوي” .-(بترا)