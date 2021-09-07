فتح معاصر الزيتون في إقليم الشمال 10 الشهر المقبل

إربد – حددت لجنة الكشف على معاصر الزيتون في إقليم الشمال، اليوم الثلاثاء، العاشر من الشهر المقبل موعداً لفتح فتح معاصر الزيتون لهذا الموسم.

واشترطت اللجنة، خلال اجتماع عقدته في مديرية زراعة اربد، أنّ يتم مراعاة علامات نضج ثمار الزيتون قبل قطفها، وضرورة أخد المشورة من مديريات الزراعة بهذا الخصوص.

وأكدت أهمية التزام مزارعي قطاع الزيتون بالإرشادات العامة للحصول على إنتاج وفير وبجوده عالية خاصة فيما يتعلق بطرق نقل الثمار إلى المعاصر، واستخدام أكياس الخيش والصناديق البلاستيكية والتخلص من الثمار المصابة والمتساقطة على الارض.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية بدء عملية قطف ثمار الزيتون بعد تلونها باللون الأسود بأسبوعين، وفصل الأوراق عن الثمار، وعصر الثمار المتساقطة على حدة حتى لا يتضرر المحصول ويتغير مذاق الزيت.

وكانت لجان المتابعة للمعاصر في إقليم الشمال قد نظمت جولات تفتيشية خلال الفترة الماضية للتأكد من جاهزية المعاصر وإزالة جميع المخالفات من مادة الجفت وتصريف مياه الزيبار الناتجة عن المواسم السابقة، كما تعمل اللجان حالياً على جمع المعلومات عن كميات ثمار الزيتون وكميات الزيت المتوقعة خلال الموسم المقبل.–(بترا)