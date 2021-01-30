فتح معبر رفح الحدودي اعتبارا من الاثنين المقبل

غزة – أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين لأربعة أيام اعتبارا من الاثنين حتى الخميس المقبلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة إياد البزم في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، إنه سيجري نشر تفاصيل وكشوفات السفر، ومواعيد إجراء فحص كورونا للمسافرين، من قبل الهيئة العامة للمعابر في وقت لاحق غداً الأحد.

–(بترا)