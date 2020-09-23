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فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

منذ 20 دقيقة

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غزة- أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاربعاء عن فتح معبر رفح البري مع مصر في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم في تصريح صحافي إنه تقرر فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام بالاتجاهين اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء، وسيصدر إعلان تفصيلي عن هيئة المعابر في وقت لاحق اليوم. (بترا)

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