فتح وحماس اتفقتا على إجراء انتخابات فلسطينية “في غضون ستة أشهر”

رام الله -اعلنت حركتا وفتح وحماس الخميس انهما اتفقتا على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة اشهر.

وقال امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري لوكالة فرانس برس” “اتفقنا على أن تجري الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية اولا ومن ثم الرئاسية … وآخرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الستة اشهر القادمة”.(أ ف ب)