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فتح 41 فرعا لخدمة المواطنين في المؤسسة الاستهلاكية

منذ ساعة واحدة
متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - (أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)
متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - (أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

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عمان-الغد- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة فتح عدد من أسواق المؤسسة في الأماكن النائيه وجيوب الفقر لخدمه الساده المواطنين من الساعه 10 صباحاً وحتى الساعه 5 مساءاً.
جاء هذا القرار بناءاً على الإجراءات المتخذه من قبل الحكومه للتعامل مع ازمه كورونا،حيث أكد القضاه إلى توفر مخزون عالي من السلع الغذائية والاستهلاكيه في تلك الأسواق وبكميات تلبي حاجات ومستلزمات المواطنين
كما صرح القضاه عن توفر كافه المستلزمات الصحيه في تلك الأسواق من معقمات وكفوف طبيه.
كما دعا القضاه الاخوه المواطنين إلى اتباع طرق السلامه الصحيه عند دخول الأسواق من خلال ترك مسافه أمان بين كل فرد وآخر.

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