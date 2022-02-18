إسرائيل هيوم

ليلاخ شوفال 18/2/2022

على خلفية التصعيد الأخير في حي شمعون الصديق (الشيخ جراح) في القدس، الى جانب أحداث عنف في الضفة الغربية، يتعاظم التخوف من الاشتعال في قطاع غزة أيضا.

مئات من أفراد الشرطة العلنيين والمخفيين سيحرسون الشيخ جراح، على خلفية المظاهرة في المكان التي يعتزم الوصول اليها متظاهرون من بلدات المثلث.

نواب من طرفي الطيف السياسي سيصلون الى المكان. والتخوف الأكبر هو أن حدثا عنيفا صغيرا في الحي المقدسي يصبح فيروسا في الشبكة وهكذا يشعل الأجواء المتوترة على أي حال.

وفي هذه الأثناء، أصدر أمس حاخامو الصهيونية الدينية بيانا مشتركا دعوا فيه الى تعزيز سكان الحي.

كما ستتجه العيون الى ما يجري في صلاة يوم الجمعة في الحرم. وفي الوقت نفسه ينشأ احتكاك في بؤرة افيتار، حيث سيصل 200 نشيط يميني لغرض صلاة مشتركة فيما يعتزم نشطاء اليسار التظاهر في المكان.

مشبوهان بإحراق بيت عائلة يوشبييب، في نهاية الأسبوع في الحي اعتقلا أمس ونقلا الى تحقيق الشاباك- المخابرات. ففي بداية الأسبوع، اعتقل مشبوهان آخران للاشتباه بالضلوع في الإحراق.

على خلفية تهديدات انطلقت في الأيام الأخيرة من غزة، فإن الرأي السائد في إسرائيل هو أنه ليس لحماس حاليا مصلحة في إشعال المنطقة. وذلك ضمن أمور أخرى في ضوء التسهيلات التي أقرت للقطاع مؤخرا أو بيان المبعوث القطري بأن منحة شهرية من عشرة ملايين دولار ستوزع يوم الأحد لنحو مائة ألف عائلة في غزة من خلال جهاز الأمم المتحدة حيث ستحصل كل عائلة على نحو مائة دولار.

كان هذا أيضا هو الوضع عشية حارس الأسوار، وبالتالي في جهاز الأمن ما يزال يخشون من الاحتدام ويحددون منتصف شهر آذار وبداية نيسان كموعد محتمل للاضطرابات. وأجمل مسؤول كبير في جهاز الأمن، فقال “إن وجهة إسرائيل نحو فترة صعبة في الساحة الفلسطينية”.

وإلى ذلك، أشارت مصادر مصرية لصحيفة “القدس” الى أن حماس وإسرائيل أكدتا أنهما غير معنيتين بالدخول الى جولة قتال عسكري، رغم الوضع في شرقي القدس.