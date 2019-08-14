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فتوى قانونية لديوان التشريع حول طلبة توجيهي 2000

منذ 25 دقيقة

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عمانالغد – أعلن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان السياسة العامة لقبول الطلبة وفقا لرد ديوان التشريع على استفسار من قبل الوزارة بشأن الطلبة مواليد 2000، لا تسمح باعطاىهم استثناء لقبول غير القبول الموحد، وعليهم التنافس مع طلبة هذا العام.
وقال المعاني ان السياسة العامة للقبول تطبق على الجميع دون استثناء سواء الذين حصلوا على شهادة الدراسة الاردنية في السنة ذاتها او خلال السنوات الماضية، حيث ان طلبة عام 2000 الذين تقدموا للثانوية العامة للمرة الثانية لا يجوز اسثناؤهم من عملية القبول الموحد عن زملائهم من خريجي العام الحالي.
واعرب عن امله بان يكونوا قد تقدموا الى القبول الموحد خلال الفترة الماضية، مبينا ان من أراد اعتماد معدل السنة الحالية عليه ان يكون ضمن تنافس الطلبة الحاليين، ومن أراد اعتماد معدل العام الماضي ان يكون ضمن حصة الـ 5% للذين يتنافسون على التوجيهي السابق.
واكد المعاني انه وفق السياسة العامة لا يوجد قبول اخر غير الموحد ولا يمكن اجراء قبول لكل مجموعة على حده، فرأي ديوان التشريع واضح وحاسم وعليهم ان يتقدموا مع خريجي العام 2019.
و يعتزم الطلبة تنفيذ اعتصام غدا أمام مبنى الوزارة للمطالبة بقبول منفصل عن جيل 2001

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