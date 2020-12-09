فتى بحالة حرجة بعد طعنه في رقبته

حمزة دعنا

عمان- نقل فتى يبلغ من العمر 16 عاما، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى البشير في عمان بعد طعنه في رقبته، خلال مشاجرة اندلعت أمس في الزرقاء.

وقال مصدر أمني لـ”الغد”، إن “تم تحويل الفتى إلى مستشفى البشير وحالته حرجة ويعاني من جرح كبير في منطقة الرقبة، وأجري له عمليتان لوقف النزيف”.

وكان شخص قتل وأصيب الفتى بجراح إثر مشاجرة وقعت في منطقة حي الجندي بمحافظة الزرقاء أمس الثلاثاء،.

وقال مصدر أمني وقتها إنه “تم ضبط عدد من أطراف المشاجرة وجار التحقيق معهم”.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بالتزامن مع الاعتداء الوحشي على الفتى “بهاء” في منطقة مرج الحمام، من قبل أحد الأشخاص لخلاف مع والده فجر اليوم.

وتعيد هذه الحوادث للأذهان الجريمة المروعة بحق الفتى صالح في الزرقاء بعد قطع يديه وفقء إحدى عينيه من قبل أصحاب سوابق.