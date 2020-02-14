فتيان يحصل على شهادة عالمية في تدريب الكراتيه

عمان – الغد – حصل المدرب الوطني صالح فتيان على شهادة دولية في تدريب الكراتيه بعد أن اجتاز بنجاح دورة تدريبية أقامها الاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة الدوري العالمي للعام 2020 والتي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية.

وتخول الشهادة فتيان لممارسة مهنة التدريب في جميع أنحاء العالم وهي تعد من أعلى الشهادات التي يمنحها الاتحاد الدولي للكراتيه. ويعد صالح فتيان من أبرز مدربي منتخبات الدرك في لعبة الكراتيه وقاد عدد من اللاعبين للتويج بالعديد من الميداليات العربية والإقليمية.