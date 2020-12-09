فجوة بين الواقع والاستراتيجيات.. خبراء يستبعدون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة

رهام زيدان

عمان- يرى خبراء أن الأردن ما يزال بعيدا عن تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الكامل من الطاقة رغم ما ورد في استراتيجياته السابقة للقطاع في ظل أن هذه الإستراتيجيات تضمنت دخول مصادر لم يكتب لها أن ترى النور حتى الآن مثل الطاقة النووية والصخر الزيتي عدا عن وجود اتفاقيات خارجية تلزمه باستيراد كميات من الطاقة.

واتفق الخبراء على أن استمرار الاعتماد على الطاقة التقليدية مثل الغاز والنفط أسهم في إضعاف فرص زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

وبين الخبراء في ذات الوقت أن الاستراتيجيات السابقة وحتى الأخيرة التي تغطي الأعوام العشرة المقبلة بنيت على اساس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية إلى اقصى درجة ولكن ليس الاعتماد الكامل.

في هذا الخصوص، قال رئيس مجلس ادراة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة ” إن عدم النجاح في الوصول إلى مستويات أعلى من الاعتماد على الذات هو التركيز على تغطية خسائر القطاع وتحديدا شركة الكهرباء الوطنية، ولأن الاستمرار في الاعتماد اكثر على الطاقة التقليدية وهي مستوردة ، تحقق عوائد ورسوم أكبر للحكومة.

وزاد “لا يمكن في الوقت الحالى التعامل مع قطاع الطاقة بمعزل عن القطاعات الأخرى المرتبطة فيه مثل البيئة والمياه والنقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي وضع استراتيجية شمولية تربط بين هذه العناصر، بدلا من استراتيجية لكل واحد منها على حدة دون التطرق لأثر وتأثير كل منها على الآخر”.

وبين محاسنة أن الاستراتيجيات السابقة لم تبن على اساس الاكتفاء الذاتي الكامل وانما خفض الاعتماد على المصادر الخارجية، غير ان نسب ما تحقق في هذاالخصوص غير كافية ذلك لأن هذه الاستراتيجية تضمن عناصر توقفت مثل الطاقة النووية كذلك الصخر الزيتي الذي لم يدخل حتى الآن لأسباب عدة.

من جهته، قال مدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي، عمر أبو عيد إن “الاستراتيجية الماضية كان الغاية منها زيادة الاعتماد على المصادر المحلية وأنه لم يكن بالامكان الاعتماد الكامل على المصادر المحية خصوصا وان مصادر كان مخططا لها لم تدخل إلى خليط الطاقة”.

إلا أنها تمكنت من تخفيض نسب الاستيراد من نحو 96 % من الخارج إلى نحو 80 % فيما كانت النسبة المتبقية من المصادر المحلية مع دخول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وقال مدير برامج الطاقة والمناخ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا-مؤسسة فريدريش ايبرت عبدالله الشمالي إن “رفع الاعتماد على الذات في مجال الطاقة يحتاج إلى خطة شمولية إذ إن الاستراتيجية السابقى لم تتضمن الاعتماد المطلق على الموارد المحلية”.

وبين الشمالي إنه حتى الاستراتيجية الجديدة للأعوام العشر المقبلة تضمنت زيادة محدودة في الإعتماد على الطاقة المتجددة وعدم ودخول مصادر محلية أخرى.

إلا أنه اشار إلى ان دخول مصادر جديدة وخصوصا المتجددة يحتاج إلى سعات أكبر على الشبكات.

مصدر آخر اشار إلى أن التزام الاردن باتفاقيات خارجية تلزمه باستيراد كميات من الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي والمسال ولمدد طويلة تعيق خطط استغنائه عن هذه المصادر واستبدالها بموارد محلية.

يشار إلى ان الاستراتيجية الشمولية المحدثة 2007-2020 في قطاع الطاقة تضمنت في ذلك الوقت أن الأولوية القصوى المحددة للأردن هي تحقيق أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية.

تشمل البدائل لتلبية الطلب على الطاقة الأولية بحسب تلك الإستراتيجية زيادة القدرة الإنتاجية لمصفاة البترول وإضافة عدد من وحدات توليد الكهرباء وإنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي في العقبة والزرقاء وعمان من قبل القطاع الخاص استغلال الصخر الزيتي الموجود بكميات كبيرة والتوصل إلى نسبة مساهمة حوالي 10 % من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول العام 2020

وبعد مرور 14 سنة على بناء هذه الاستراتيجية الجديدة التي اطلقتها الحكومة في تموز(يوليو) الماضي أيضا على سيناريو الاعتماد على الذات، إذ قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي وقتذاك أن هذا السيناريو هو الأنسب والأمثل تحقيقا لأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الطاقة واشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات مع الأخذ بعين الاعتبار خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن، لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها.

الاستراتيجية الجديدة أوصت في مجال الطاقة الكهربائية = بتنويع مصادر توليد هذه الطاقة وتعزيز سلامة النظام الكهربائي ورفع التوافرية والاعتمادية للنظام واستدامة الوضع المالي للقطاع.

وفي المجال النفطي أوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر النفط الخام، وتحسين أداء قطاع المشتقات النفطية، أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر الغاز واستخدامه في المجالات المختلفة.

أما فيما يخص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة أوصت الاستراتيجية بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجالات المختلفة بنسبة 9 % من متوسط الاستهلاك في العام 2018 بحلول العام 2030.

وتوقعت الاستراتيجية أن تتراجع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة العام 2030 إلى 53 % من 61 % في 2020، والطاقة المتجددة ترتفع مساهمتها إلى 31 % من 21 % العام الحالي، والمشتقات النفطية ستتراجع مساهمتها إلى 1 % من 3 % حاليا بينما تبقى نسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 % في فترتي المقارنة.

ولم تتطرق الاستراتيجية الجديدة إلى الطاقة النووية، حيث بينت زواتي انه لم تعد هناك حاجة لتوليد المزيد من الطاقة من مصادر جديدة وفي حال اي حاجة مستقبلية لإنتاج طاقة من مصادر جديدة، سيتم بحث موضوع الطاقة النووية في حينه.