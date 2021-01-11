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فحص كورونا شرط لدخول المراكز الصحية والمستشفيات في العقبة

منذ ساعتين
أخذ عينة من مواطن بإحدى مناطق عمان لإجراء فحص كورونا- (أرشيفية)

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أحمد الرواشدة
العقبة – كشف مدير صحة محافظة العقبة الدكتور صائب حياصات أن اللجنة الوبائية الوطنية فرضت ضرورة وجود فحص كورونا لكافة من يراجع المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار حياصات أن الهدف من ذلك الإجراء الوقوف الفعلي على إعداد الإصابات وحرصا على سلامة كافة المراجعين والكوادر الصحية، مؤكدا وجود نقاط فحص أمام المراكز الصحية والمستشفيات لأخد عينات من مراجعيها بقرار إلزامي من وزارة الصحة.
وبين حياصات أن هناك استثناءات لعملية فحص كورونا خاصة لكبار السن والذين لا يستطيعوا الانتظار لفترات طويلة الى جانب الأطفال.

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