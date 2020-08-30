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فحص كورونا مجانا لمتلقي تنبيهات تطبيق أمان

منذ ساعتين
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

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عمان- أوعز وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إلى مدير مستشفيات البشير بإجراء فحص كورونا مجانا للأشخاص الذين يستلمون تنبيهات من تطبيق أمان لمخالطتهم مصابين بالفيروس.

ويأتي القرار في ضوء شكاوى مواطنين من عدم مقدرتهم إجراء الفحوصات على نفقتهم الخاصة.

وقال مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مستشفيات البشير تستقبل الأشخاص حاملي تطبيق “أمان”، الذين يظهر لديهم مؤشر مخالط متوسط وشديد الخطورة، وذلك لأخذ عينات من قبل أطباء عيادة سحب كورونا في قسم الأمراض الصدرية وإجراء التحليل في مختبرات البشير مجانا.

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