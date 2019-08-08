فحص للدم يكشف ألزهايمر قبل 20 عاما من الإصابة

الغد- قام فريق بحث علمي أميركي بإنجاز كبير، حيث طور اختبارا للدم يكشف عن مرض ألزهايمر قبل عشرين عاما من الإصابة به، وذلك بدقة تصل إلى 94%، وفق ما قالته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

ورأت الصحيفة كما نقلت الجزيرة، أن هذا الاختبار الجديد يمكن أن يشكل ثورة، لأن الكشف عن ألزهايمر حاليا يتم فقط عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي، وهي تقنية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا.

ويقول راندال باتمان -وهو أحد كبار كتاب الدراسة- في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية إن هذا الفحص سيمكنهم نظريا من اختبار آلاف الأشخاص شهريا، وسيمكن كذلك من العثور على العلاج بشكل أسرع، مما سيكون له تأثير كبير على تكلفة المرض والمعاناة التي يسببها.

وأوضح فريق البحث في المجلة العلمية “علم الأعصاب” أنه تمكن من قياس مدى وجود بروتين “بيتا أميلويد” في الدم، وهو مؤشر رئيسي على مرض ألزهايمر، مضيفا أن مجاميع بيتا أميلويد هذه قابلة للاكتشاف قبل عشرين سنة من بدء المرض.

لكن فحص الدم وحده لا تتجاوز دقته 88%، وهو ما لا يكفي لتحقيق نتيجة موثوق بها، ولكن من خلال ربط هذه التقنية بمؤشرات أخرى مثل العمر والمتغير الوراثي (APOE4) المرتبط بالمرض، تمكنوا من الوصول إلى دقة تصل إلى 94%.

وانتهت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، سيكون من الضروري انتظار العلاجات الأولى للمرض حتى يمكن استخدام هذا الاختبار على نطاق واسع.