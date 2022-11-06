فحص 50 ألف مركبة ضمن حملة الأمن الشتوية

قالت الإدارات المرورية في الأمن العام “السير والدوريات الخارجية والترخيص”، إن 50 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية) منذ إطلاقها ولغاية صباح اليوم الأحد من خلال كوادر الأمن العام.

وباشرت مديرية الأمن العام قبل أيام، حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الحملة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية (السير، الترخيص، الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية للمركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية مثل تساقط الأمطار والثلوج، وغيرها.