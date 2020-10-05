فحوصات جديدة للفرق الكروية للوحدات

عمان – الغد – تداعت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، الى اجتماع طارئ جرى ظهر اليوم في مجمع النادي في غمدان، برئاسة العين وجيه عزايزة، وحضور الأعضاء أمين السر عبدالقادر أبو نصرة، المدير المالي محمد الكباريتي، مدير نشاط الكرة زياد شلباية، والناطق الإعلامي وليد قنديل، فيما تغيب عن الاجتماع نائب الرئيس د.رمضان مخلوف لدخوله الحجر المنزلي بعد ثبوت اصابته، وأنس القضاة بعذر رسمي.

وبحسب الناطق الإعلامي وليد قنديل، الذي أفضى بالخبر، قال: “قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، إجراء فحص جديد لمنظومة فريق الكرة الأول، وكذلك فحص منظومة فرق الفئات العمرية من الإداريين والمدربين واللاعبين وجميع العاملين مع فرق الوحدات، وذلك خلال عند الساعة 11 من صباح يوم غدٍ الأربعاء، في مجمع النادي بمنطقة غمدان، كإجراء احترازي للإطمئنان على سلامة جميع اركان المنظومة الكروية في نادي الوحدات”.