آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

فحوصات طبية لمنتخبي الشابات والناشئات – صور

منذ 28 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أجرى اليوم السبت 16 تشرين الثاني منتخبا الشابات والناشئات لكرة القدم، فحوصات طبية في مقر إتحاد الكرة، للإطمئنان على الحالة الصحية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأشرفت مدلاب المختبر الرسمي للمنتخبات الوطنية، على الفحوصات الطبية المخبرية اللازمة لكافة اللاعبات والجهازين الفني والإدراي، للوقوف على الحالة الصحية لهم واحتوت على قوة الدم، السكري، التهابات الجسم، الكلى والكبد، الى جانب الأملاح.

وكان اتحاد كرة القدم وقع اتفاقية مع مدلاب، بحيث تقدم المختبرات بموجبها خدمة الفحص الطبي المخبري لكافة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية لها، الى جانب لاعبي الأندية التي تشارك فرقها ببطولات المحترفين قبل بداية كل موسم للإطمئنان على صحتهم.

مقالات ذات صلة

ذهبية لحبوب وفضية لعماوي في الدوري الآسيوي للمبارزة

منذ 22 دقيقة

اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل لترخيص أندية الأولى والثانية

منذ 34 دقيقة

ختام انيق لبطولة الجولف المفتوحة للناشئين

منذ 38 دقيقة

نهاية أسبوع حافلة في انتظار عشاق الدرفت على ضفاف البحر الميت – فيديو

منذ 38 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock