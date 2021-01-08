فحوصات كورونا عشوائية لمصلي الجمعة في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – واصلت فرق التقصي الوبائي للجمعة الثانية على التوالي في مدينة العقبة اجراء فحوصات عشوائية امام عدد من مساجد المدينة وبشكل اختياري .

وقال رئيس فرق التقصي الوبائي في العقبة الدكتور محمد كريشان ان فرق التقصي واصلت اخذ العينات العشوائية لعدد من المصلين امام مساجد العقبة، مؤكدا ان عدد النتائج الايجابية يكاد لا يذكر.

وبين كريشان ان الهدف من اجراء الفحص من خلال مسحه بلعومية للكشف عن حالات الاصابات الايجابية وتبليغ المصابين لاخذ الحيطة والحذر والالتزام بالحظر المنزلي وحماية المصلين خاصة كبار السن.