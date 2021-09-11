فحوصات “كورونا” لمنتخب “النشميات” قبل التصفيات الآسيوية

مهند جويلس

عمان – أجرى المنتخب الوطني للسيدات أمس في مقر اتحاد كرة القدم، فحوصات “كورونا” للاعبات المنتخب وللجهازين الفني والإداري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية قبل السفر لأوزبكستان غدا، للمشاركة بتصفيات كأس آسيا (الهند 2022).

ووقع منتخب “النشميات” في المجموعة السابعة بالتصفيات برفقة منتخبي إيران وبنغلادش، على أن يتأهل صاحب المركز الأول للنهائيات الآسيوية، وذلك من خلال مواجهة بنغلادش في 19 شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، ومنتخب إيران في 25 من الشهر ذاته.

ويجري المنتخب الوطني تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب الكرامة، في الوقت الذي يتم فيه إكمال الأمور المتعلقة بالسفر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، علماً بأن بعثة المنتخب الوطني ستغادر المملكة عصر غد، مع تطبيق نظام الفقاعة الطبية بحسب قوانين الاتحاد الآسيوي للعبة في الدولة المستضيفة للتصفيات، أسوةً ببقية تصفيات وبطولات القارة.

ومن المتوقع أن يحافظ المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو على جميع اللاعبات اللواتي شاركن ببطولة كأس العرب مؤخراً في القاهرة، والتي ابتسمت في نهايتها لـ “النشميات” للمرة الأولى في تاريخه، مع التأكيد على أن جميع اللاعبات بصحة جيدة في ظل عدم وجود أي غيابات حتى هذه اللحظة، مع التأكيد على أن إصابة اللاعبة روزبهان فريج غير مقلقة، وسيكون بمقدورها المشاركة في التصفيات، بحسب مصادر خاصة.

وضمت قائمة “النشميات” في البطولة العربية الأسماء الآتية: ملك شنك، شيرين الشلبي، روند كساب، ميساء جبارة، آية المجالي، شاهيناز جبرين، لونا المصري، انشراح الحياصات، العنود إيهاب، رند أبو حسين، مي سويلم، بانا البيطار، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، زينة حازم، ريتال الشوبكي، نور زوقش، تسنيم سليم، تقى غازي، تسنيم أبو الرب.

وشارك منتخب السيدات في بطولة كأس آسيا في مناسبتين من قبل، الأولى العام 2014 في فيتنام، وحل في المجموعة الأولى برفقة منتخبات اليابان، أستراليا وفيتنام، دون تحقيق أي نقطة خلال مباريات دور المجموعات، فيما استضاف الأردن بطولة كأس آسيا للعام 2018، وخرج المنتخب الوطني دون أي نقطة أيضاً، في المجموعة الأولى التي ضمت الصين، تايلاند والفلبين.