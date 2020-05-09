فحوصات لـ 300 عينة في معان

معان – قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش؛ إنه تم إجراء فحوصات لـ 300 عينة من مناطق مختلفة في المحافظة للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أبو درويش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أنه وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان وعملا بتوجيهات الحكومة، فإنه تم تنفيذ حملات استقصاء وبائي جديدة استهدفت جميع العاملين في مركز حدود المدورة ومركز الإصلاح والتأهيل ومناطق محددة ضمن قضاء إيل، مشيرا إلى أنه تم إرسال الفحوصات إلى المختبرات المختصة وسيتم الكشف عن نتائج تلك الفحوصات حال صدورها.

وبين أن المديرية ستقوم بإجراء فحوصات للمتطوعين ضمن قصبة معان؛ ممن يمارسون الأنشطة الخيرية وتوزيع الوجبات المجانية على عابري السبيل وسائقي الشاحنات المارة من المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس . -(بترا)