فداء عمرو تقرأ رسومات الصغار لتحلل ما تخفيه النفوس من أزمات نفسية

ربى الرياحي

عمان – ليست رسومات، بل هي أحاسيس ومشاعر تسكب على الورق لها دلالاتها هي عوالم مختلفة تنغلق على حكايات وتفاصيل تحتاج فقط لمن يفهمها. بحدسها الكبير؛ تقرأ المدربة والمتخصصة في مجال العلاج بالفن فداء عمرو (33 عاما) النفس الإنسانية بعمق محاولة بذلك الوصول إلى مشكلات وأوجاع يصعب البوح بها وخاصة لدى الأطفال.

هي وبكل الشغف الذي تمتلكه تصر على أن تترجم مشاعر الكثيرين ممن أتعبهم الكتمان ولم يجدوا خيارا سوى الرسم، فنجحت في أن تكون قريبة من الخجول والكتوم والحزين، وأيضا بعض فئات ذوي الإعاقة.

فداء بإنسانيتها استطاعت أن تلمس بخبرتها نقاطا حساسة جدا حملت لأصحابها المعاناة ربما لسنوات طويلة ومن خلال الرسومات وجدت طريقها لقراءة ما تخفيه بعض النفوس من قصص وأزمات نفسية قد تولد الكبت والانحراف والميل للجريمة.

وفي حديثها لـ “الغد” تبين فداء أن حبها لتحليل الرسومات لم يكن عاديا بل كان يجرها لطرح الكثير من الأسئلة التي تحتاج منها لإجابات، فحصولها على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب لم يشبع شغفها كما يجب. لذا أخذت تبحث عن طريق آخر يرضيها أكثر تستطيع من خلاله توظيف إحساسها فهي بطبيعتها شخصية حساسة جدا تشعر بمن حولها وقادرة على ملامسة الوجع واكتشاف المشكلة بعلمها وخبرتها وما لديها من إنسانية.

فداء ومنذ أن كانت صغيرة أحبت الفن واهتمت به فكانت تهوى الرسم وتتعامل معه على أنه عالم له أسراره ودلالاته، فالرسمة بالنسبة لها ليست مجرد رسمة فقط وإنما هي قد تكون مؤشرا على مشكلات وأزمات بحاجة لعلاج سريع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لافتة إلى أنها لم تهمل ذلك الشغف في داخلها تجاه تحليل الرسومات فقررت أن تلحق رغبتها بالتعرف أكثر على مجال العلاج بالفن وتفهمه، بحثت وقرأت عنه وأصرت أن تتعمق فيه من خلال مشاهدتها للفيديوهات.

وقبل كل شيء، تبين فداء أنها كانت تحرص على عمل ورشات فنية في بعض المراكز وأكثر ما كانت تركز عليه هم الأطفال بما فيهم ذوو الإعاقة، تقول؛ “كانت تستوقفني الرسومات كثيرا لدرجة التدقيق والغوص لم تكن تكتفي بالظاهر فالمتعة تجدها في كشف ما وراء الرموز”.

وحسب رأيها، فإن العلاج بالفن من خلال تحليل الرسومات هو مهم للصغار والكبار، لكن يحتاج إليه الصغار وذوي الإعاقة ومن يعانون من التوحد بشكل أكبر باعتبارهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بالفضفضة والكلام.

وبعد خضوعها لأكثر من دورة في مجال العلاج بالفن وتحليل الرسومات والخطوط؛ وجدت فداء أن من يريد أن يتخصص ويبدع في هذا المجال الواسع والعميق يلزمه في الدرجة الأولى أن ينتبه لأدق التفاصيل أثناء تحليله للرسمة. تقول؛ “مثلا مكان الرسمة له دلالة خاصة فمكانها في رأس الورقة يختلف عن مكانها في آخرها أو وسطها وأيضا حدة درجة الخط ولونه وطريقة مسك القلم كلها لها معان مخفية تكشف الحالة النفسية للشخص وما هي مشاعره كما أن الشجرة ترمز للشخصية والبيت يدل على الأسرة.

وعن تخصصها في هذا المجال؛ توضح فداء أنها في البداية اعتمدت على شغفها الكبير بالموضوع وقدرتها على التعلم وتطوير نفسها فمن وجهة نظرها ترى أن توجهها لدراسة العلاج بالفن بدأ عندها كموهبة ومن ثم تطورت بالعلم والخبرة والحدس، مشيرة إلى أنها بحثت أولا عن الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل أن تصل لجامعة الإسكندرية وتسجل في إحدى الدورات هناك.

وفداء حاصلة على أكثر من شهادة معتمدة في مجال العلاج بالفن وتسعى اليوم لأن تكون ملمة أيضا بتحليل التوقيع والخط وذلك بمساعدة أشهر المختصين.

أما بالنسبة لأهمية هذا العلم في تعديل السلوك وحل الكثير من المشكلات النفسية، فتؤكد فداء أن العلاج بالفن بإمكانه أن يكشف أسرارا خطيرة وقصصا يخفيها الأبناء عن أهاليهم لذلك لا بد من الاهتمام به أكثر لينتشر على أوسع نطاق لكونه مهما جدا في تفريغ المشاعر والتحرر من الكبت والضغوط النفسية والتوتر.

كما أن المدارس يجب أن يكون لها الحصة الأكبر من انتشاره ليساعدوا الأهل في حماية أبنائهم وتمكينهم من أن يتوازنوا، مبينة أنهم ومن خلال هذا العلم قادرون على الوصول لأعماق النفس الإنسانية وتحديد المشكلات التي يعاني منها الأطفال بالضبط كمشكلات العنف الأسري والتحرش والتنمر وغيرها. وحتى ينتشر العلاج بالفن داخل المدارس من الضروري أن يدرك المجتمع مدى أهميته وأن تكون معلمة الفن على الأقل ملمة بأساسياته. وأيضا لا بد من توعية الأم تحديدا وتشجيعها على الاستعانة بمتخصصين يجيدون تحليل النفسية عن طريق الرسم وخاصة إذا شعرت بتغير ابنها أو ابنتها.

ويكون ذلك بإجراء اختبارات للطفل أو أحيانا يتم الاستعانة برسوماته العفوية وتحليلها وتؤخذ الرسمة على محمل الجد بإخضاعها للتحليل ابتداء من عمر خمس أو ست سنوات تقريبا. فهناك اختلاف كبير بين رسومات وخط وتوقيع الشخص الذي يعاني من مشكلة في السلوك وبين الشخص الواعي المتزن من حيث طريقة رسمه للزوايا وحدة الخط.

ولتوعية الناس، تقدم فداء في الوقت الحالي الاستشارات التحليلية مجانا رغم أهميتها فهي أشبه بجلسات العلاج النفسي وهذا يتطلب من المختص بمجال العلاج بالفن أن يكون عالما بالنظريات والقواعد الرئيسية في موضوع التحليل بالإضافة لإحساسه الذي يعتبر عاملا مهما في نجاحه وتميزه ومن أجل أن تتطور أكثر وتكون على درجة كبيرة في فهم النفسيات على اختلافها، وتلجأ لترجمة مشاعر أكبر عدد من الحالات وهذا بالطبع قد يساعدها أحيانا في استنتاج قواعد جديدة تزيدها تميزا وتظهر مدى حبها للموضوع وسعادتها بأنها كانت سببا في إنقاذ شخص وتخليصه من الحزن وربما الاكتئاب.

وتولي فداء الأشخاص من ذوي الإعاقة وأطفال التوحد ومتلازمة داون اهتماما كبيرا، إذ أنها تسعى لمساعدتهم والتواصل معهم باستخدام الرسم فهم حسب رأيها شخصيات حساسة جدا تخشى التعبير عن مشاعرها حتى لا يشعرهم الآخرون بالنقص ومن أكثر المشكلات التي تستطيع أن تلمسها بإحساسها لدى هذه الفئة حاجتهم الدائمة للاهتمام ولأشخاص يكونون قريبين منهم يدعمونهم ويقفون إلى جانبهم وتتميز أغلب رسومات الأشخاص من ذوي الإعاقة برسم أمهم إلى جانبهم دائما لكونها بشكل عام الداعم الأول لهم.

وترى فداء ضرورة الفصل بين أطفال التوحد والأطفال من متلازمة داون والأطفال الذين يعانون من إعاقة حركية فلكل منهم عالمه الخاص فلا يمكن أن نحكم على رسوماتهم من زاوية واحدة فهم يختلفون عن بعضهم في أشياء كثيرة، لذا تفكر بإقامة معرض خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأيام القادمة لتشجيعهم ودعمهم وتسليط الضوء على إمكاناتهم فهم طاقات مبدعة يجب استثمارها من قبل المجتمع يمتلكون الحماس والإرادة، قادرون على النجاح إذا منحوا الفرص. وتوضح أن الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية لهم رسوماتهم الخاصة ويحتاجون عددا كبيرا من جلسات العلاج وأيضا في حالتهم يتوجب الاستعانة باختصاصي في التربية الخاصة أو اختصاصي نطق، فالتخصصات بمجملها تكمل بعضها البعض وعن خطوات العلاج تقول فداء البداية تكون بأن نطلب من الشخص الذي يعاني من مشكلة ما أن يرسم ومن ثم يتم تحليل الرسمة وإعداد دراسة حالة تتضمن أسئلة يجيب عنها الأهل وأخيرا وضع خط علاجية تتناسب مع الوضع المادي للأهل وأيضا اختيار الهواية الأقرب للشخص لنستطيع تعديل سلوكه فليس بالضرورة أن يحب الرسم.

وباعتبارها مدربا معتمدا في الحرف اليدوية كالأورغامي والمنديلا، تعمد فداء لاستخدامها كطرق إضافية في معالجة الاكتئاب وغيرها من المشاكل النفسية كما يمكن الاستفادة من تعلم هذه الحرف في تنمية المواهب ومساعدة الناس على إقامة مشاريع خاصة بهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها أغلب العائلات الأردنية هذا كله يحسن من نفسياتهم ويقلل بالتالي من حجم الضغوطات الواقعة عليهم نتيجة الفقر وغلاء الأسعار.

وتتمنى فداء في ختام حديثها أن تجد جهة تدعم فكرتها التي تطمح لأن تجعلها واقعا يوما ما وهي إنشاء مركز خاص بالعلاج بالفن وتنمية المواهب وتعليم مهارات جديدة، والاهتمام بهذا المجال أكثر والسماح للجميع بالتعرف عليه والاستفادة منه وعلى رأسهم الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وأن يتم التركيز على الأهداف الإنسانية والإيجابيات التي سيحققها إنشاء مشروع كهذا قادر على رفع معنويات الناس ودعمهم ماديا ونفسيا.