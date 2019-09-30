دمشق – أعلن فراس الخطيب الهداف التاريخي لمنتخب سورية لكرة القدم، اعتزاله اللعب نهائيا بعد مسيرة لنحو عقدين في الملاعب السورية والعربية.

وجاء إعلان اعتزال الخطيب (36 عاما) عبر برنامج “صدى الملاعب” على شبكة قنوات “أم بي سي” مساء الأحد، بعد أيام من كشف مدرب المنتخب فجر إبراهيم لوكالة (فرانس برس) أن اللاعب بات خارج حساباته.

وقال المهاجم: “فراس الخطيب اعتزل كرة القدم اليوم، أندية ودولي، منذ شهر وأنا أفكر بالاعتزال، أغلب الناس نصحوني بعدم الاعتزال، لكن بالنسبة إلي أرى أن ما قمت به حتى الآن كافٍ”، مؤكدا احترامه قرار ابراهيم بعدم استدعائه نظرا لعدم ارتباطه بأي نادٍ.

وشدد الخطيب على أنه يعتزل “كلاعب، لأنني لن أترك كرة القدم. قد أعمل فيها كمدرب أو مساعد أو محلل”، معتبرا أن أي خطوة في المستقبل تحتاج الى دراسة.

ودافع الخطيب عن أندية سورية عدة في مسيرته التي بدأت في نادي الكرامة الحمصي، قبل أن يخوض تجربة عربية تنقل خلالها بين أندية مختلفة أبرزها في الكويت، حيث دافع تواليا منذ العام 2014 عن ألوان العربي والكويت والسالمية الذي أمضى معه الموسمين الماضيين، كما خاض خلال مسيرته تجربة مع شنغهاي شينخوا الصيني.

وابتعد الخطيب عن المنتخب في أعقاب إعلان تأييده لمعارضي الرئيس بشار الأسد في تموز (يوليو) 2012، وعاد الى صفوفه في أواخر العام 2017، ليشارك في تصفيات مونديال روسيا 2018 حاملا شارة القيادة.

ويُعد الخطيب، الهداف التاريخي لمنتخب سورية برصيد 37 هدفا، بفارق 4 أهداف أمام المهاجم الدولي السابق رجا رافع، كما أنه واحد من 7 لاعبين في العالم شارك مع منتخب بلاده 6 مرات في تصفيات المونديال، من كأس العالم 2002 وحتى 2022.

ويخوض المنتخب مباراتيه المقبلتين ضمن منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، الأولى ضد جزر المالديف في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، والثانية ضد غوام في 15 منه.