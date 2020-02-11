فرانس فوتبول .. غريزمان يشعر بالعزلة في برشلونة

باريس – أكدت صحيفة (فرانس فوتبول) الفرنسية أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان يشعر بالعزلة في ناديه برشلونة، حيث يتجاهله الأرجنتيني ليونيل ميسي ويجر خلفه باقي زملائه في الملعب، وهو تصرف يعيده اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد، وفقا للصحيفة، إلى “غيرة” اللاعبين منه لأنه بطل للعالم.

وكشفت الصحيفة الرياضية العريقة عن استياء غريزمان معتمدة على بعض تعليقات اللاعب لـ”المقربين منه”، مشيرة إلى أن المهاجم يضع هدفا في المرحلة الحالية بالحفاظ على مستواه حتى الصيف حينما سيخوض بطولة أمم أوروبا مع “الديوك”، وبعده سيقرر مصيره.

ووفقا للصحيفة، فإن غريزمان، الذي يقترب من بلوغ سن الـ29 ، لا يكف عن انتقاد معاملة زملائه له داخل الملعب، بإيعاز من ميسي، الذي يبعده من دوائره المقربة.

Antoine Griezmann, internacional francés del @FCBarcelona_es, negó sentirse aislado en su club y afirmó que son falsas sus críticas a Lionel Messi y a la entidad azulgrana. https://t.co/9uNw9q7jd3 — CANCHA (@CANCHAELNORTE) February 11, 2020

ويؤكد المهاجم، وفقا لـ(فرانس فوتبول): “لن يتمكنوا مني، لن أغادر، إنهم يغيرون مني لأنني حصلت على كأس العالم” في 2018 مضيفا “من الأفضل أن أضحك” عليهم.

وأضافت أن غريزمان، الذي انضم للبرسا الصيف الماضي مقابل 135 مليون يورو، يعيش حالة سبق ومر بها نجوم آخرون شاركوا ميسي في خط الهجوم، أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، التشيلي أليكسيس سانشيز، الفرنسي تييري هنري والكاميروني صامويل إيتو.

كما أشارت إلى أن وصول المدرب كيكي سيتيين لقيادة الفريق لم يساعد في حل مشكلة المهاجم الفرنسي لأنه “لن يقدر على مجابهة ميسي وإقناعه بترك مزيد من المساحات لجريزمان في بناء الهجمة”.

وأكدت أيضا أن تأقلم غريزمان ليس سهلا في مدينة برشلونة وكذلك رفيقته إريكا، التي لا تجد حياة اجتماعية ملائمة وتشتكي لأصدقائها من الأجواء، حيث ذكرت الصحيفة أن إريكا هي من أقنعت المهاجم بعدم التوقيع للبرسا عقب نهاية موسم 2018 قبل أن يعدل عن رأيه ويقرر الانتقال له الصيف الماضي. (إفي)