“فرتيف” تحصل على اعتراف من تقرير “451 ريسيرتش”

دبي – حصدت شركة “فيرتيف” على اعتراف من شركة تحليلات تكنولوجيا المعلومات “451 ريسيرتش” في تقرير نشرته مؤخراً، وذلك نظراً لجهودها الكبيرة في توفير حلول تتلاءم مع سوق مراكز البيانات الذي يطالب بهيكلية تكاليف منخفضة وسرعة في الأداء.

ويعتبر هذا التقرير واحداً من أولى التحليلات الشاملة التي قيّمت أداء “فرتيف” منذ استحواذها من قِبَل “بلاتينوم إكويتي” قبل حوالي ثلاث سنوات، ويحتفي التقرير بنشاط الشركة المتزايد عبر مختلف عملياتها حول العالم إلى جانب استراتيجية نموها الفعالة والتي شملت إنجازاتها العام 2018 من عمليات استحواذ ونجاحها بتعزيز الاهتمام باستراتيجية القنوات.

وبحسب التقرير الذي أعده دانييل بيزو كبير محللي البنى التحتية وخدمات مراكز البيانات لدى “451 ريسيرتش”، فإن “فرتيف” أعادت هيكلة ذاتها لتكون أكثر سرعة وأخفض كلفةً عبر تحسين العمليات الهندسية وتنسيق التسويق بين المناطق، حيث أظهر فريق الإدارة الجديد في الشركة قدرته على تنشيط أداء المؤسسة وتحقيق هوامش الربح فضلاً عن توفير منتجات تتماشى مع واقع السوق”.

كما بيّن التقرير التغييرات التي أجرتها “فرتيف” على برنامج الشركاء لديها، وخاصة تركيزها على تبسيط وتسهيل تجربة “فرتيف” بالنسبة لشركاء القنوات، فضلاً عن الاستفادة من محفظتها الواسعة وانتشارها العالمي لتستحوذ على حصة أكبر من سوق مراكز البيانات الذي يزداد تحدياً وتوسعاً في آنٍ واحد.

من جانبه صرّح روب جونسون الرئيس التنفيذي لشركة “فرتيف”: “من المشجع أن نرى التقدير والثناء الذي تحظى به رسالتنا وجهودنا الدؤوبة، وما أثمرت عنه من فوائد للشركة وعملائها على حد سواء، إلا أن مشوارنا ما يزال في بدايته وأمامنا الكثير من العمل لمواصلة تطوير أدائنا”.

وأضاف جونسون: “يشير التقرير إلى أن التكنولوجيا المرتقبة منها وغير المرتقبة، تملك القدرة على إحداث ثورة في القطاع، ويتجلى هدف “فرتيف” في توظيف الأداء المعزز الذي حققناه لمساعدة عملائنا في الاستفادة من هذه التطورات التقنية وتحقيق الازدهار”.