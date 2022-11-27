فرحة عربية جديدة بتوقيع أسود الأطلس

أنعش المنتخب المغربي أماله في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر وتغلب على نظيره البلجيكي 2 / 0 اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدفين سجلهما البديلان عبد الحميد صابري وزكرياء أبوخلال ليحصد النقاط الثلاث وينعش أماله بشكل كبير في التأهل للدور الثاني بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 .

ووسط دعم جماهيري هائل للمنتخب المغربي في استاد الثمامة الذي استقبل 43 ألف و738 مشجعا، ثأر المنتخب المغربي اليوم لهزيمته أمام نظيره البلجيكي 0/ 1 في مونديال 1994، علما بأن المغرب كان قد فاز على بلجيكا وديا بنتيجة 4 / 1 في عام 2008 .

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشاركته السادسة في المونديال بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي وصيف بطل كأس العالم 2018، بينما فازت بلجيكا، التي تشارك في المونديال للمرة الـ 14، على كندا 1 / 0.

وبالفوز في مباراة اليوم، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة ويليه المنتخب البلجيكي برصيد ثلاث نقاط ثم المنتخب الكرواتي برصيد نقطة واحدة والمنتخب الكندي بدون رصيد من النقاط، انتظارا لنتيجة مباراة كرواتيا أمام كندا المقررة في وقت لاحق اليوم.

ودفع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيلة أساسية ضمت منير محمدي الكجوي وأشرف حكيمي ونايف أكرد ورومان سايس ونصير مزراوي وعز الدين اوناحي وسفيان أمرابط وسليم أملاح وحكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

وكان الركراكي قد دفع بالحارس ياسين بونو في التشكيلة الأساسية بمباراة اليوم، لكنه استبدله قبل ثوان من صافرة البداية حيث تردد أنه اشتكى من إصابة.

كذلك دفع روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بتشكيلة أساسية ضمت الحارس تيبو كورتوا وتوماس مونيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخين وتيموتي كاستاني وأمادو أونانا وأكسيل فيتسل وثورجان هازارد وكيفين دي بروين وايدين هازارد وميشي باتشواي. – (د ب أ)