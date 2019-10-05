“فرح الطبي”.. إجراء أول عملية لرفع الرحم بالمنظار في الأردن

عمان – أعلن مجمع فرح الطبي، الرائد في الرعاية الطبية والصحية، عن إجراء كادره الطبي برئاسة الدكتور عبدالله فياض استشاري الجراحة النسائية والمنظار، أول عملية من نوعها لرفع الرحم بالمنظار على مستوى المملكة، ما يعد إنجازاً طبياً جديداً للمجمع. و أكد الدكتور فياض، نجاح العملية التي أجريت في مجمع فرح الطبي لمريضة كانت تعاني من هبوط في الرحم، حيث تم علاجها بالجراحة المنظارية لرفع الرحم داخل الحوض وتثبيته عن طريق شبكة منظارية في الفقرات القطنية عن طريق جراحة اليوم الواحد بواسطة المنظار.

وأشار إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في الأردن وتحديداً في مجمع فرح الطبي، والثانية على مستوى الشرق الأوسط. وأوضح الدكتور فياض، أن هبوط الرحم يحدث بسبب الولادات الطبيعية، أو تقدم المرأة في العمر، حيث تضعف العضلات وأربطة الحوض التي تثبت الرحم في مكانه مما يتسبب في عدم استقراره وهبوطه، مبيناً أن هبوط الرحم قد يكون جزئياً ( هبوط جزء من الرحم في المهبل) أو كاملاً، ما يؤدي إلى حالة من عدم الإرتياح والإنزعاج لدى السيدة.

وحول أعراض هبوط الرحم، أوضح الدكتور فياض أنها تتمثل في شعور السيدة بوجود كتلة مهبلية، ألم في منطقة البطن، ثقل في الظهر والحوض، النزيف المهبلي، التهابات المثانة المتكررة، زيادة الإفرازات، الإمساك، سلس بولي، ومشاكل في الجماع الجنسي. وعن أسباب اختياره لمجمع فرح الطبي لإجراء العملية، أكد الدكتور فياض أن مجموعة من العوامل لعبت دوراً كبيراً لإجراء العملية في المجمع أبرزها، غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات KARL STORZ OR1™ Operating Rooms ، البنية التحتية المتقدمة لجراحة المنظار، الأسرة الجراحية والأجهزة اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات، إلى جانب طاقم تخدير كفؤ، بالإضافة إلى كادر تمريض كفؤ ومؤهل للتعامل مع مختلف الحالات وعلى جميع الأصعدة، مشدداً على أن التجهيزات التي وفرها مجمع فرح تضاهي المستشفيات البريطانية وتتفوق عنها.